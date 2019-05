«Para encontrar empleo el currículo no es suficiente, hay que tener una marca personal» Asistentes a la Feria Tándem, en uno de los puestos de empresas y entidades. / Antonio de Torre Alfredo Vela, experto en estrategia en redes sociales, recalca que el 47% de quienes buscan trabajo han sido 'tocados' a través de redes sociales MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Jueves, 9 mayo 2019, 12:35

Alfredo Vela, experto en formación y estrategia en redes sociales, aseguró este miércoles en la ponencia que presentó en la Feria Tándem de Empleo y Empresas de Segovia que el 47% de quienes buscan trabajo han sido 'tocados' a través de las redes sociales para proponerles un empleo. La nueva búsqueda digital en el mercado laboral (título de su charla) tiene tres elementos básicos: los contactos personales, los portales de empleo como Infojobs y las redes sociales y, explicó Vela, «las empresas españolas dicen que cuando mejor les salen los trabajadores es cuando les contactan en las redes, y los que peor los que les mandan los cazatalentos, los servicios públicos de empleo o los que llegan desde los anuncios en prensa».

Es más, es un hecho que «la primera entrevista de trabajo se hace en redes sociales», destacó Alfredo Vela. «Si no estás en redes sociales, las empresas pasan al siguiente candidato, si estás y no les gusta lo que ven, igual, no cuentan contigo, y si les gusta tu perfil de las redes, proceden a evaluarte, van a valorar tu candidatura», indicó.

En estos tiempos hay que cambiar la mentalidad en la búsqueda de empleo. Hay 34 canales para hacerlo, dijo el experto, y la mayoría de la gente no los conoce: «Veinticinco o veintiséis son digitales, así que hay que digitalizarse».

Porque es obvio, señaló, que «tener solo currículo no es suficiente», que para mejorar la empleabilidad, tanto quienes buscan un trabajo como quienes ya lo tienen pero contermplan la posibilidad de cambiar, «tienen que hacer de sí mismos una marca personal que sea reconocible, fácilmente localizable y que la gente quiera comprar». Lo dice por experiencia, porque «el 80% del trabajo nuevo que me entra es a través de mi marca personal, del canal de las redes sociales, de empresas con las que no he tenido contacto y de personas que no conozco».

Y sí, la generación de los nativos digitales tienen más fácil la tarea, aunque, matizó Vela, «no son los mejor preparados ni de lejos». Porque no se les pregunta si son los mejor preparados sino que «saben muchas matemáticas y más idiomas, pero terminan sus estudios y no saben enfrentarse al mercado laboral, en parte porque el sistema educativo no hace nada para ello y, luego, porque han estado viendo lo que hacían sus padres y no les sirve».

Talleres

De hecho, además de esta ponencia de Alfredo vela, la jornada contenía varios talleres dedicados a cómo preparar entrevistas de empleo (con uno impartido por Cruz Roja específico para mayores de 45 años), técnicas de presentación eficaz, experiencias de autoempleo (a cargo de Ángel Llorente, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León), y una segunda ponencia con la presentación por Gloria Gubianas, de la empresa Mochilas Hemper, de otra experiencia de emprendimiento con el título de 'Convierte tu idea en realidad'.