El Pucela dice adiós a la Copa con honor

Es duro asumirlo por tenerlo tan cerca, pero el Valladolid se despidió de la Copa del Rey. Ante todo un grande... siendo un grande. Y en la orilla. Por adelantarse ante todo un Atleti. Por resistir en el empate. Por tener el segundo a once ... metros, solo a once. Por llegar al final siendo mejores. Un final que es cruel pero, en definitiva, es final.

Y se entiende desde todas esas premisas que el Valladolid no mereció perder, y acabó con nueve en un final de partido caótico que pocos presagiaban cuando Rulo colocaba el balón en el punto de penalti. La colocó mucho, sí, pero se la adivinó Álvaro para que luego diera en el poste. Y el Valladolid siguió en pie hasta que el colegiado quiso.

Atlético de Madrid Álvaro; Arza, Pablo Pan, Diego Pérez, Dani Muñoz (Izan, min. 93); David, Taufik (Rajado, min. 60), Barrios; Romeo (Bazaga, min. 93), Castillo y Sergio Esteban. 2 - 1 Real Valladolid Samu; Flores, Aranda, Arco, Platero; Alani, Murcia, Rulo (Adri, min. 75); Hugo Calvo (Pascu, min. 75), Yago San Miguel (Diego Ortega, min. 83) y Mariano (Olan, min. 83). Árbitro: Muñoz Moreno (Madrid). Expulsó a los visitantes Murcia (min. 70) y Alani (min. 82) y amonestó a los locales Diego Pérez y Pablo Pan y al visitante Aranda.

Goles: 0-1 Murcia (min. 12). 1-1 Sergio Esteban (min. 24). 2-1 Dani Muñoz (min. 85).

Incidencias: Ciudad Deportiva Alcalá de Henares. 350 espectadores en las gradas.

Solo había un resquicio para que pudiera compensar la pena máxima pitada, solo uno, el de Murcia, su amarilla, que se convirtió en roja en cuanto se la jugó. Pudo haber sido sustituido para evitarlo, pero Manu Olivas prefirió retirar a Rulo y a Hugo Calvo, el mejor del partido. Entró Pascu, cuya suplencia fue la sorpresa mayúscula.

Después era todo resistir, pero Dani Muñoz derribó las esperanzas de falta directa con un golpeo muy fuerte. Manu había quemado naves pero ya no había nada que hacer. Pese a ese final, el partido no se puede entender de otra manera que no sea desde los elogios.

Ampliar Hugo Calvo regate al portero atlético. RVCF

Un choque que circulaba en beneficio del Valladolid siempre que pudiera presionar, su seña de identidad. Y el Atlético era incapaz de sacarla cada vez que tenía intención de hacerlo despacio. No estaba para calmas el Pucela. En los diez primeros minutos ya había dado más de un susto, pero el del banderín andaba suelto con cada desmarque de Mariano.

Así que hubo que esperar a que Murcia recuperara en zona peligrosa para plantarse ante Álvaro y definir. Fue la única que no atrapó el guardameta rojiblanco. Eran buenas noticias, pero el león rojiblanco de un momento a otro tenía que despertar.

Aunque con la sordina, los locales arrancaron la máquina. Dani tuvo dos. Una buena internada por la izquierda y otra de falta directa desde el otro costado. Ahí empezó a hallar petróleo el Atleti y a la siguiente ya no perdonó. Sergio Esteban recibió completamente solo al borde del área, controló y a la jaula.

Todo lo fino que andaban ambos en ataque les perdía en defensa. Porque el Atleti insistía en su ideario de la parsimonia y Álvaro lo elevó a la enésima potencia. Cedió un balón con anemia a su central, Rulo robó y cuando se vio solo, completamente solo, ya volvió a tener a Álvaro encima.

El partido se abrió tras el descanso más de lo debido, lo que permitió más espacios. Los rojiblancos dieron un larguero y Hugo Calvo perdonó en otra jugada individual. Él forzó el penalti. El famoso penalti. Solo once metros, tan cerca... tan lejos después. Más cuando en el descuento se quedó con nueve por roja a Alani. Fue el epílogo del Valladolid en esta Copa, que será historia con el paso del tiempo.