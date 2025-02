Lucas Rosa se salva de un suspenso bajísimo del Real Valladolid en Villarreal

El lateral brasileño fue el más seguro en la defensa blanquivioleta. No se vio demasiado a Yeremi Pino, salvo en una ocasión en la que se incorporó al ataque, la única en la segunda mitad, y Sylla no llegó a tiempo a hacerle la cobertura. ... Siempre cumple

3 Luis Pérez

Casi todo el peligro del Villarreal llegó por su banda. Retratado en más de una ocasión por Ayoze, que fue un incordio a su espalda. El conjunto local cargó una y otra vez por su banda con Baena.

1 Javi Sánchez

El peor partido del central madrileño esta temporada, y tenía difícil superar tardes como la de la Ciudad Condal contra el FC Barcelona. Aparece en todos los goles en contra del equipo... Si ni siquiera Javi...

2 David Torres

Falto de contundencia. El miedo es tal que no hay una sola jugada en la que se anticipe a los atacantes. Ni hacia delante, ni hacia atrás, y falta por saber como se desenvolvería en un contexto más positivo.

5 Stanko Juric

Cuando se marchó el centro de la defensa se fue al garete... Pezzolano llegó a utilizarle de central sin éxito, pero ya veremos si no recupera este sitio si no llegan refuerzos para el eje de la zaga.

4 Anuar

Menos acertado que en partidos anteriores, con la difícil tarea de seguir a Baena. Derroche físico para terminar un partido más fundido. Demasiado alicaído en los minutos finales.

5 Amallah

Lo intentó, y eso ya es noticia, en su regreso a la titularidad. Marcó un golazo de volea con todo decidido, pero completó alguna buena acción. Hay que exigirle mucho más si se queda hasta el final.

2 Sylla

La versión 2.0 de lo visto ante el Real Madrid. El experimento fue un desastre hace una semana, y volvió a serlo en La Cerámica. No es un jugador para la banda, sin desborde, ni velocidad, ni centro.

5 Chuki

Al igual que Amallah, lo intentó. Disparó dos veces a portería, y hasta hay que aplaudirle una diagonal en ataque, cuando nadie es capaz de moverse sin balón. Se quedará con un triste debut como titular.

5 Marcos André

Voluntarioso como en los últimos partidos, y en esta ocasión no pudo ni ser cambiado. Le falta meter un gol para ver si coge más confianza, pero en este caso tampoco tuvo ocasiones que reprocharle.

5 Karl Hein

Comenzó el partido inseguro. El sol le molestó durante la primera parte, y hasta tuvo que pedir una gorra en una primera media hora donde se le vio algo inseguro. No pudo hacer nada en los goles.

El entrenador:

4 Diego Cocca

No se le puede aprobar por incidir en errores ya cometidos Que no tiene más, es obvio, pero colocar de nuevo a Sylla por la izquierda o no reaccionar tras el arranque de segunda mitad le penalizan.

También jugaron:

4 Nikitscher

Si el húngaro no sabe donde venía, ayer lo descubrió del todo. Salió de cabecero por Juric en plena descomposición del equipo con tres goles ya en contra. El equipo sí perdió al de consistencia en el centro, pero sería injusto valorar que fue por el centroeuropeo.

- Latasa

Más de veinte minutos de nada. No habrá que limpiar ni las botas, porque no contactó con el balón. Podría haber salido el delantero del juvenil que hubiese tenido la misma incidencia en el juego.

5 Iván Sánchez

Lo intentó, y con la que estaba cayendo es más que relevante. En este equipo en el que quema el balón es hoy por hoy casi imprescindible, y más con la salida de Kike Pérez. Desde que salió sus compañeros le buscaron una y otra vez y de sus botas sale la jugada del gol de Amallah.