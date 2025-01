Diego Cocca: «Mañana podríamos tener cinco jugadores nuevos, pero traer por traer...»

Diego Cocca utilizó la pausa para valorar el mercado de fichajes del Real Valladolid. Su rueda de prensa previa al encuentro con el Villarreal en Castellón quedó eclipsada –como no podía ser de otra manera– por el aluvión de preguntas relacionadas con las altas y ... las bajas de una plantilla que requiere de cambios a tenor de lo exhibido en la primera vuelta. Sin embargo, hasta en dos ocasiones el preparador argentino aprovechó sus respuestas para tratar de poner el foco en el trascendental partido con el submarino amarillo de mañana.

«Es un partido muy complicado, ante un rival con un entrenador consolidado en el club, un equipo que sabe a lo que juega, y que juega muy bien...», trató de analizar Cocca, mientras se le preguntaba por la llegada o no de un lateral izquierdo, por la puesta en escena de los dos fichajes o por saber si los descartes volverán a ser útiles una vez finalice el mercado el próximo lunes. «Entiendo el interés, pero como ya he dicho más veces no tengo la bola de cristal. Para mí, sería más cómodo salir aquí y decir los jugadores que van a llegar, que seguro que van a rendir y que vamos a lograr el objetivo, pero no sería así», trató de explicar.

«Tengo fe, y pido que se tenga en el equipo, porque vamos viendo como el equipo progresa y mejora», analizó el entrenador argentino que dejó entre abierta la puerta al debut de Tamás Nikitscher y Joseph Aidoo, de los que valoró «las ganas» que aportarán a un vestuario necesitado de savia nueva. Aún así, «hay que ser inteligente». «Nikitscher es un jugador que tenia visto el club desde hace tiempo, de ahí el contrato de largo plazo. Para él es un salto muy importante en su carrera, y tiene hambre, compromiso... Pero lleva 45 días sin competir», recordó en relación a un posible debut y la gestión de minutos.

De Aidoo, el preparador sudamericano admitió que durante los últimos días ha hablado con el central y «han dejado las cosas claras». El central ghanés no ha tenido apenas minutos esta temporada con el Celta de Vigo, pero tanto desde la entidad celeste como desde el Real Valladolid se destaca la capacidad defensiva y de liderazgo del africano. De hecho, la idea del club gallego es que el futbolista recupere su mejor nivel en Zorrilla antes de repescarlo a final de temporada. «Llega con muchas ganas de competir y convencido de lograr el objetivo», aseveró Cocca que también dejó en el aire su debut en Villarreal, pese a las carencias del equipo en defensa.

Aún así, y pese a una posible falta de ritmo de ambos jugadores, el técnico blanquivioleta dejó claro que los dos son futbolistas que refuerzan el plantel, y fue tajante con respecto a la llegada o no de más futbolistas. «Lo prioiritario es fortalecer con jugadores que nos den un salto de calidad en un mercado de invierno que es complicado. Mañana mismo podemos tener cinco jugadores, pero y si luego no juegan. La alegría dura tres días y luego estamos igual. Traer por traer...», agregó. «Tenemos que buscar jugadores que aporten, que nos den las características que necesitamos. Que tengan motivación, hambre y quieran ganarse un puesto», incidió antes de contestar sobre posiciones específicas, de las que terminó admitiendo que «estamos de acuerdo en que falta un lateral izquierdo».

«Hay un mercado de invierno, que es complicado, que es difícil... Se tienen que ir jugadores, para que lleguen otros, pero tengo fe en que vamos a hacer un buen mercado y vamos a fortalecer el equipo», indicó al tiempo que pidio fe también a los aficionados.

Cocca también hizo alusión al papel de los descartados, en clara alusión a Machis y Kenedy, pero en una situación similar con Cenk o Amath. «Esta es la realidad del fútbol español. Cuando termine el mercado, veremos qué sucede con ellos», agregó en línea con el mensaje de Domingo Catoira y la intención de que busquen una salida. «Sabemos que va a ser un mercado largo, que se va decidir a última hora, porque para traer jugadores que nos interesan y que están dispuestos a venir, sus clubes tienen que hacer otras contrataciones», valoró en clara alusión a la llegada de Jhon Solís del Girona.

Por último, el preparador blanquivioleta, mucho más tranquilo que hace siete días, no dejó su futuro en el aire, ni siquiera supeditado a que lleguen o no los jugadores que necesita la plantilla. «Soy un persona que me concentro en el día a día. No se puede pensar más lejos, no sirve y no depende de uno», valoró sin entrar en polémicas. «Nosotros tenemos que centrarnos en seguir con la mejoría, no pensar en el rival, y tratar de seguir creciendo aunque los rivales sean de la calidad del Villarreal», concluyó.