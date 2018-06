Semilla verde La laguna de Peñalara, una de las rutas más concurridas de la Sierra de Guadarrama Laguna de Peñalara / IRMA La ruta circular de Peñalara se ubica en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama EL NORTE Miércoles, 27 junio 2018, 18:44

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama representa uno de los sistemas naturales de alta montaña mediterránea más representativos de la Península Ibérica con pinares, matorrales y pastizales alpinos. En total, en la zona declarada parque nacional hay más de 1.280 especies, de las que trece están en peligro de extinción, más de 1.500 plantas autóctonas y treinta tipos de vegetación.

La ruta circular de Peñalara comienza en el Puerto de Los Cotos, un lugar con numerosos servicios para el excursionista, un pequeño aparcamiento y una estación del tren que une la localidad madrileña de Cercedilla con Cotos. Se asciende dejando a la derecha la Fuente de Cubeiro. Podemos optar por dejar a la izquierda el pico Hermana Menor, con 2.269 metros de altitud. Seguimos y dejamos a la derecha el pico Hermana Mayor, de 2.284 metros de altitud, para ascender a Peñalara, con 2.428 metros de altitud. Seguimos para dejar los picos y recorrer las diferentes lagunas que encontraremos en esta ruta. La primera que veremos es la Laguna de los Pájaros, seguimos hacia la Laguna de los Claveles y continuamos para contemplar las Cinco Lagunas. Veremos numerosos arroyos que nacen de estas lagunas y que desembocan, en su mayoría, en el río Lozoyoa. Descendemos hacia la Laguna Grande de Peñalara, un lugar adecuado para descansar en sus suaves praderas. En el altozano, veremos el refugio Zabala. Descendemos ya para dirigirnos al Puerto de Los Cotos, final de la ruta.

Flora y fauna

Entre sus especies animales y vegetales, destaca el roquero solitario, un ave de fino color azul que suele habitar en las rocas. Las construcciones, los embalses, la escalada y otras actividades de ocio están perturbando seriamente este especial, fundamentalmente en su época reproductora. Muy característico de este entorno es el ciervo, también conocido como venado. Se trata de un herbívoro de gran tamaño que suelen habitar este entorno y que se muestran muy receptivos a la presencia humana. Otro animal abundante en este parque es la cabra montés, un animal tranquilo y tímido que vive en grupo y rara vez se acerca al hombre. Surcando los cielos podemos ver el águila real, un ave de presa abundante que captura mamíferos al acecho o bien prospectando el terreno en vuelo. Si nos detenemos en el mundo de los insectos, cabe destacar la mariposa isabelina, muy abundante en zona de pinares.

Respecto a la flora, destaca la lycopodiella inundata, una planta rastrera típica de la alta montaña y que, en la Península Ibérica, solo crece en el Sistema Central y en los Pirineos. Una bella planta rosácea, denominada erizo serrano, tiñe de este color la Sierra de Guadarrama ya que crece pegada al suelo en ramilletes. Cerca de los acuíferos, encontraréis la lycopodiella inundata, una planta que crece cerca de ríos, campos de pastos y superficies quemadas tras un incendio. El cambroño es un arbusto muy típico de la Península Ibérica que tiñe de amarillo los meses de abril y junio, época de su floración. En los troncos de los pinos de este paraje, es muy típico encontrarse un hongo de un suave color verdoso. Se trata del musgo del roble, un liquen que crece en los troncos y ramas del roble, el abeto o el pino. Es muy apreciado en perfumería.

Consejos útiles

Se trata de una ruta sencilla y fácil de realizar. La ascensión a la laguna es suave y el camino está perfectamente señalizado. Se recomienda llevar calzado adecuado, agua y alimento para el camino y no realizar esta ruta en invierno, ya que suele estar la zona nevada y es peligrosa. Asimismo, es importante respetar este ecosistema: No dar de comer a los animales, no arrancar plantas ni tirar basuras, no bañarse en las lagunas ni echar nada a los arroyos y lagunas que encontremos. Tampoco es recomendable salirse del camino señalizado. Respetemos igualmente el silencio en que viven los animales de este entorno.

El agua en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

La gran cantidad de precipitaciones de su clima, hace que abunden los arroyos y ríos. En el parque hay varios ríos de especial relevancia. En la vertiente segoviana nace el río Moros y el río Eresma, que más tarde pasa por Segovia. En la vertiente madrileña nace el río Guadarrama, que da nombre a la sierra y pasa por el municipio de Guadarrama, el río Manzanares, que pasa por Madrid, y el río Lozoya, que transcurre por el valle homónimo.

En la zona de los 2.000 metros de altitud de la vertiente sur del pico de Peñalara hay una serie de pequeñas lagunas de origen glaciar que están protegidas. La más grande de ellas es la Laguna Grande de Peñalara, situada en el circo glaciar de Peñalara. Otras tres lagunas importantes de esa zona son la laguna chica de Peñalara, la laguna de los claveles y la laguna de los Pájaros.