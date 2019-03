Nace en Palencia un sistema para limpiar el aire en espacios cerrados en ciudades contaminadas Antía Carmona, junto a un sistema de aire acondicionado. / Antonio Quintero Dos palentinos encuentran la solución para rebajar los niveles de contaminantes químicos en las casas y trabajan para convertir esta idea en realidad MARCO ALONSO Palencia Miércoles, 6 marzo 2019, 22:01

Vivir en una ciudad contaminada es un peligro para la salud, pero si solo respirásemos los contaminantes en la calle, eso limitaría nuestra exposición a estos compuestos nocivos. Con esta idea en la cabeza, el ingeniero Ares Herrero y la química Antía Carmona están elaborando un proyecto en el semillero de ideas de la UVA para el que sus conocimientos han jugado un papel crucial. Antía está realizando el doctorado en química de la atmósfera y contaminación y, además, trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Csic), un lugar en el que nació esta idea, que trata de convertirse en realidad en la oficina de emprendimiento del Campus de Palencia de la mano del programa Explorer.

«Un día le dije a mi jefe que me dejara el laboratorio, probamos la idea y nos dimos cuenta de que lo que estaba pensando funcionaba», apunta esta emprendedora en ciernes que ha encontrado en los aparatos de aire acondicionado la mejor fórmula de lograr el objetivo de limpiar el aire de los espacios cerrados. «Hemos ideado unos filtros para acoplar a los aparatos de ventilación que permiten eliminar los contaminantes químicos. Hasta ahora, este tipo de sistemas lo que hacían era meter aire de la calle al interior y, aunque pasaba por diferentes tipos de filtrado que eliminaban partículas en suspensión y purificaban en cierta medida el aire con carbón activo, esto solo se hacía para que estos elementos no afectaran al sistema. Pero en ciudades contaminadas, en las que el aire exterior tiene una gran cantidad de NOx, todo esto no se filtra, entra en las casas y es lo que se respira la gente todo el día», incide Antía.

Esos sistemas de filtrado que ha ideado Antía en el laboratorio del Cesic permiten reducir la inhalación de estos contaminantes que, a largo plazo, pueden producir un desarrollo pulmonar más lento en los niños y la aparición de enfermedades respiratorias crónicas y cerebro vasculares en los adultos.

Antía ha dado con una resina que es capaz de filtrar estos contaminantes y Ares, con la fórmula de integrar esta resina en los sistemas de aire acondicionado y ventilación. Una vez que saben que su idea funciona y que podría interesar al sector de la ventilación, están recabando los conocimientos que les aporta el programa Explorer para que su idea emprendedora tenga éxito. «Nos están ayudando a enfocar la idea hacia un modelo de negocio», concluye Antía, que espera que su trabajo y creatividad tengan una merecida recompensa.