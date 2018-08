'Ghanas' de aprender

«Las condiciones de vida son perfectas, no hay escasez»

Alberto Domingo, coordinador de prácticas de Magisterio, lleva diez meses en Ghana. En 2017 realizó sus prácticas de Magisterio allí. Este año le ofrecieron la posibilidad de ser el coordinador de prácticas en el proyecto de la Universidad de Valladolid, a lo que accedió. Alberto recalca que «las condiciones de vida son perfectas, y no hay una escasez de alimentos excesiva». «El año pasado enseñaba, ahora he venido en calidad de coordinador y no estoy dando clase, sí que voy al 'cole' y ayudo, pero generalmente no estoy dentro del aula. En cuanto a las clases, tienen pizarra, pupitres compartidos, y la clase no es excesivamente multitudinaria», concluye.