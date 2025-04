Lidia Torrent reaparece junto a Jaime Astrain tras confirmar su crisis de pareja

El Norte Martes, 8 de abril 2025, 17:22 Comenta Compartir

Lidia Torrent y Jaime Astrain han confesado que han superado el bache sentimental que han pasado. Ambos han reconocido que su situación estaba en un «altibajo», pero que la han superado y buena prueba de ello es que han aparecido juntos y felices en un evento en Madrid, que han compartido en sus redes.

La hija de Elsa Anka y Jaime Astrain están de celebración porque han podido reconducir sus problemas y han encontrado en esa «segunda oportunidad» en la que tanto confiaban el mejor punto para volver a empezar. El haber participado juntos en la IX Carrera ProFuturo, una prueba deportiva de carácter solidario ha sido clave, pero lo es más el mensaje que ha compartido la modelo y presentadora en sus redes.

Junto a Víctor Madrid, jefe ejecutivo de su agencia de artistas, The Few, y a Jaime Astrain, la excopresentadora de 'First Dates' ha participado en esta carrera solidaria y ha reconocido que no ha podido hacerlo en la mejor compañía: «5 kilometritos de la mano de Víctor Madrid. ¡Qué divertida es la vida a tu lado, orgullosa de ti! Y de ti Jaime Astrain! ¡A por otro reto!», ha plasmado en sus redes junto a varias fotografías.

Tras la ausencia de imágenes juntos hasta volver a aparecer en un viaje en tren hace unas semanas, la pareja ha compartido este bonito momento que han vivido en el que han dejado claro que caminar y correr juntos es su prioridad.

Las reacciones no se han hecho esperar tras ver esta publicación en Instagram. Y a la modelo y al exfutbolista les han felicitado por este importante paso. «Enhorabuena, campeones», les ha escrito Nagore Robles; «Trío de guapos y campeones», la propia Elsa Anka, madre de Lidia Torrent y especial representativo ha sido el mensaje de su representante Víctor Madrid: «Como canta Luis Fonsi, ahora pasito a pasito, suave, suavesito».