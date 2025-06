Isabel Preysler desmiente que le hicieran un feo a Íñigo Onieva en el bautizo de Martín

El Norte Viernes, 27 de junio 2025, 13:44 Comenta Compartir

Isabel Preysler ha estado en boca de todos debido al feo que supuestamente le habrían hecho a Íñigo Onieva, en el bautizo de nieto Martín, hijo de Fernando Verdasco y Ana Boyer, por no salir en la portada de la revista ¡HOLA!

Sin embargo, la socialité ha salido del paso este miércoles tras disfrutar de una comida con amigos entre los que se encontraba Nuria González y Alberto Alcocer, asegurando que se lo pasaron «muy bien» en el bautizo de su nieto y desmintiendo que le hicieran un feo a su yerno.

Dejando claro que no hay ningún problema con Íñigo, Isabel ha confesado que no hay mal rollo con él y que no quisieran que saliese en la portada de la revista: «No, que va, a eso se lo preguntas a los de ¡HOLA! no a mí».

Además, también ha explicado que Ana, Fernando y sus tres nietos se encuentran «muy bien» tras el ataque de Irán a bases estadounidenses en Doha, donde la pareja y sus pequeños tienen establecida su residencia hace años.