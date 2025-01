David Broncano reprocha a Antonio Resines su visita a 'El Hormiguero'

El Norte Viernes, 31 de enero 2025, 11:51 Comenta Compartir

'La Revuelta' daba por finalizada la semana con la visita de Antonio Resines que un día antes había acudido a 'El Hormiguero' para promocionar su nueva película, 'Mikaela'. El actor, que como comentó con Broncano ha trabajado en más de 150 filmes y unos 400 capítulos de serie a lo largo de su medio siglo de carrera interpretativa, ha colaborado de vez en cuando tanto en el programa de La 1 como en el de Antena 3.

Antonio Resines, el mayor sinvergüenza de España.



Va a ayer al Hormiguero a promocionar lo mismo gratis. Hoy viene a lo mismo y le pagamos porque es colaborador. Nos la cuela. Se ríe en nuestra cara y se va sabiendo que le vamos a volver a llamar. Qué envidia, de verdad. pic.twitter.com/mU5y91dgnX — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 30, 2025

Broncano dejó claro que «puede ir donde sea», si bien tenía un reproche que hacerle a Resines sobre su paso por 'El Hormiguero'. «Allí ha ido gratis y aquí viene cobrando», se quejó, haciéndose el ofendido. «No, cobro cuando me llamas de colaborador. Si no, no. Estamos en un sitio que se llama Televisión Española. A veces pagan, a veces no», quiso zanjar el intérprete participando del humor gamberro de 'La Revuelta'.

Pero ahí no se acabó la 'regañina' del de Jaén a Antonio Resines, cuyo atuendo le sonaba familiar «¿Has traído exactamente el mismo conjunto que ayer a 'El Hormiguero'?», señaló. «Me he cambiado de camisa y de calzoncillos», justificaba el invitado.