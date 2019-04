Álex Lequio vuelve al hospital El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio ha publicado una imagen desde un centro médico EL NORTE Martes, 30 abril 2019, 09:36

Álex Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, ha compartido en Instagram una imagen desde el hospital, lo que ha preocupado a sus seguidores. El texto que acompañaba la publicación da muestra del sentido del humor con el que ya acostumbra a hablar: «Ohh 'Philipo' de mis amores, tan rocinante como siempre y tan resonante como nunca. Eres como una versión ARCADE enfurecida de las óperas de Wagner. La única diferencia es que vas a tope de energía y no callas aunque te desconecten. Llevo media hora mirándote fijamente para que te apagues y no me recibes. Qué decepción.... seguramente te hayas quedado sin wifi. ¿Esto va con mando?», ha escrito junto a la imagen de un monitor.

Recientemente, el hijo de la bióloga informó de que próximamente tendría que acudir al hospital para pasar por la 'ITV', como él llama a los controles de su enfermedad, por lo que muchos han deducido que este puede ser el motivo de su ingreso. Sus seguidores, por su parte, no han dudado en enviarle cientos de mensajes de apoyo y sus mejores deseos, informa 'Abc'.