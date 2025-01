La polémica reforma pendiente de la ley del suelo

Antonio G. Encinas Valladolid Viernes, 31 de enero 2025, 06:42 Comenta Compartir

PP y PSOE estuvieron a punto en 2024, en vísperas de las elecciones europeas, de llegar a un acuerdo para reformar la ley del suelo. En 2025 parece que vuelven a insistir, ambos bandos, en la necesidad de renovar la ley para que la construcción de viviendas se acelere ... . Apuestan, en suma, por esa máxima de la ley de la oferta y la demanda: si hay más oferta, los precios bajarán. Aunque eso no fue lo que ocurrió con la burbuja de la construcción de inicios de los dos mil, que explotó en 2008. El periodista Jorge Dioni, autor de 'La España de las piscinas', recordaba en su ensayo que esa premisa es «tan intuitiva como falsa». «La vivienda», argumenta, «es un producto muy concreto cuyo precio no está vinculado a la cantidad de oferta, sino que tiene un contexto propio, ya que puede no salir al mercado».

