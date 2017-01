Pilar Rubio, disgustada por fallarle a Pablo Motos

Pero no lo consiguió. La verdad es que Pilar Rubio, en sus varios intentos, no superó ni el tercer segundo, con Jorge Fernández, el presentador de 'La ruleta de la suerte', delante. El invitado insistía en que el reto era muy difícil: «Es mucho, no se puede». Mientras, la pelota se caía, una y otra vez, del dedo de Rubio.

Era su primer reto del año, y a diferencia de los anteriores, éste fue negativo. Para colmo de males, Jorge Fernández cogió el mismo balón y le hizo girar sobre su dedo por un tiempo indefinido. Según recoge 'El Huffington Post', Pilar Rubio se decepcionó: «¿Ves este balón, no?», espetó Rubio a Pablo Motos tras la exhibición del presentador de 'La ruleta de la suerte' y delante del tricampeón de free style, Javier Sanz. «Pues no me pienso separar de él hasta que lo haga. Me da igual que tenga la muñeca así», dijo, mientras señalaba un vendaje.

Pablo Motos le quiso restar importancia al asunto: «Toda la temporada todo han sido síes y esta es la primera vez que no te sale algo, no pasa nada». Pero la colaboradora estaba decepcionada y apenada. «Está fastidiada», aseguró Jorge Fernández, mientras ella aseguraba: «Me quema por dentro», mientras se llevaba un abrazo de consuelo de Pablo Motos.