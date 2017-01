Manuel Retamero, el pucelano errante

Después de la muerte de Muamar Gadafi en 2011, justo en 2014 comenzó una guerra que aún hoy continúa. Y, en medio de esa guerra, también había fútbol. De hecho, Javier Clemente, por aquella época, era el seleccionador nacional de Libia, que le trató como a un auténtico Dios porque dio un vuelco positivo a la dinámica de un equipo deprimido.

En Trípoli, Manuel Retamero se encontró en una ciudad en la que las armas estaban casi en cada esquina. Incluso en su hotel, ubicado en el centro de la capital, había siempre un kalashnikov en la recepción. Y, el ruido de las armas se escuchaba de vez en cuando para que no se olvidara que Libia estaba viviendo un conflicto.

«Nuestro club estaba justo al lado el parlamento, donde estaban todos los problemas del país. Durante un partido, escuché dos o tres tiros y de repente cruzaron el campo tres personas huyendo. Una, estaba coja con un disparo en la pierna. Y el partido, jugándose», relata.

Los despistes también podían salir caros. Por ejemplo, un paseo nocturno, un hábito que podía ser normal en muchos países, no lo es en Trípoli. Hacerlo es arriesgado y, por eso, Retamero siempre procuraba andar por la ciudad a la luz del día. Pero, un día, se le hizo tarde en una cafetería y tuvo que regresar de noche al hotel.

«Volví andando -recuerda- porque los taxis son peligrosos. Hay que tener cuidado. Si llevan las lunas tintadas no había que montar porque te secuestraban, así que caminé hasta el hotel. Una persona me llamó en árabe con una voz agresiva y eché a correr. Te aconsejan que no corras, porque si lo haces, piensan que has hecho algo. Me siguió y conseguí perderle de vista hasta el hotel. Salía mucho a pasear y desde ese día, no salí en un tiempo».

También fue testigo de una reyerta en la que se vieron pistolas, estuvo en un complejo que días después fue bombardeado, corrió por la misma playa por la que fueron asesinados 21 egipcios y, sobre todo, tuvo que aguantar muchos controles de policías oficiales y no oficiales con ganas de obtener algo a cambio para permitir el paso de los vehículos en los que viajaba Retamero.

Para esos sobresaltos, había tres palabras clave que abrían puertas: español y Javier Clemente. «Veían español en el pasaporte y primero preguntaban Barcelona o Real Madrid. Y después me hablaban de Clemente. Decían 'mia mia', que en árabe quiere decir cien por cien, que todo estaba bien y me ponía el pulgar hacia arriba. Era un salvoconducto, sin duda. Allí Clemente es como un Dios».

Una oferta de Bahrein acabó con una aventura en Libia en la que ejerció de maestro con chavales que no tenían ni botas para jugar y que vivían en casas fabricadas con palos y chapas. Se veía la pobreza, se olía el peligro, pero Retamero aprendió una lección de vida que siempre lleva consigo allá por donde va.