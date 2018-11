Ghosn no está en posición de liderar Renault, según el ministro de Economía francés El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire. / AFP Bruno Le Maire ha instado al fabricante galo a que actúe «rápidamente» y que nombre a un equipo de gestión interino EL NORTE Valladolid Martes, 20 noviembre 2018, 16:42

El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, ha defendido que Carlos Ghosn no debe permanecer a cargo de Renault después de su detención en Japón por un supuesto caso de evasión fiscal y de malas prácticas.

Le Maire, en declaraciones a 'France Info' recogidas por Reuters y EP, ha instado al fabricante galo a que actúe «rápidamente» y que nombre a un equipo de gestión interino para paliar posibles daños a la automovilística, en la cual el Estado francés posee un 15% de su capital.

La fiscalía de Tokio procedió a la detención del máximo responsable de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi por incumplimiento de la legislación fiscal del país asiático en relación con sus ingresos personales.

«Carlos Ghosn ya no está en posición de liderar Renault. Sin embargo, no hemos exigido la salida formal de Ghosn del consejo de administración por una simple razón, que es que no tenemos ninguna prueba y seguimos el debido procedimiento legal», apuntó Le Maire.

El ministro de Economía francés señaló se pondrá en contacto con su homólogo japonés y subrayó que la prioridad de Francia es garantizar la estabilidad de la firma gala. «Renault se ha debilitado, lo que hace que sea más necesario actuar con rapidez», indicó.

Por su parte, ante la detención de Ghosn, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo un llamamiento para preservar la estabilidad en la firma francesa Renault. Las acciones de Renault se dejaron un 2,8% en la apertura de la jornada bursátil de este martes en París, y se desplomaron un 8,4% el lunes.

Francia y Japón defienden la alianza Renault-Nissan

El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, y el titular nipón de Economía, Hiroshige Seko, subrayaron el apoyo de sus Gobiernos a la alianza entre Renault y Nissan y su voluntad de mantener esa cooperación tras la crisis abierta por la detención de su presidente, Carlos Ghosn.

Así lo afirmaron en una conversación telefónica en la que expresaron su respaldo a «uno de los grandes símbolos de la cooperación industrial franco-japonesa», según un comunicado conjunto.

Ghosn, de 64 años, fue detenido en Tokio por una supuesta vulneración de la normativa de instrumentos financieros del país asiático que conllevará, de momento, su cese como presidente del grupo nipón.

Reunión del Consejo de Administración de Renault

El Consejo de Administración de Renault se reunirá hoy para abordar el escándalo, pero fuentes de la compañía francesa consultadas por Efe no aclararon si en ese encuentro se nombrará a un presidente interino para sustituir al empresario franco-brasileño.

Los inversores temen que se produzca un vacío de poder en la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, así como que las problemas judiciales de Ghosn puedan repercutir sobre la supervivencia de esa estructura.