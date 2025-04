A la Sego ya no le sirven los empates

Josh Farrell: «A mí no me preocupa, estoy seguro de que acabaremos metiendo los goles»

Josh Farrell explica el desanimo personal y colectivo tras el empate ante el Amorebieta —por dejar el partido antes de tiempo sin marcar, por no superar en casa al colista— por lo que llama «optimismo» de un equipo que siempre cree en ganar. «Siempre queremos más; si no ganamos, sentimos que hemos perdido dos puntos más que ganado uno». El galés considera buena su adaptación, con dos goles desde que debutara en febrero, y asegura no pesarle llevar el 19 que dejó Davo. «Lo dije el primer día que llegué; yo soy un futbolista y el que estaba antes es otro, cada uno tenemos nuestro camino». Con todo, cree que puede dar más. «Estoy al cien por cien, pero me gustaría estar al 150. Me quedan todavía partidos para poder hacerlo». Ha jugado todo desde que llegó.«Es todo perspectiva. Si hace un mes te dicen que en cuatro semanas no vas a perder, lo firmas. Y nos hemos enfrentado a cuatro rivales de mucho nivel». Desde el Bilbao Athletic —entonces el equipo más en forma—, al líder (Cultural), el mejor local (Unionistas) y un recién descendido de Segunda (Amorebieta). «Creo que podemos sumar a raíz de esos resultados». Harán falta goles, la cuenta pendiente de un equipo que ha hecho las tareas atrás. «Igual que hemos corregido los errores defensivos creo que podemos corregir, por así decirlo, los errores ofensivos. Yo siempre he dicho que lo importante es tener las ocasiones, que nos preocupemos cuando no las tengamos. El acierto vendrá, tenemos que estar tranquilo, hay suficiente calidad ofensiva en este equipo. A mí no me preocupa, estoy seguro de que acabaremos metiendo los goles».