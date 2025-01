Día clave para una Sego en transición

Josh Farrell: «Pienso que puedo jugar a este nivel y lo quiero demostrar»

Josh Farrell ve como un guiño su vuelta a La Albuera, donde se rompió el cruzado con el Villanovense en 2023. «Estuve hablándolo con mi madre, no es coincidencia que juegue allí mi primer partido de Primera RFEF. No lo he 'sobrepensado' demasiado, pero contento de poder tener un buen sabor de boca en este estadio». Llega tras un fichaje exprés. «Prácticamente en 24 horas». Ya ha recibido el apoyo por redes sociales de la afición. «Me han hecho sentir como en casa y todavía no he entrenado».

El punta habla de una «oportunidad enorme» tras marcar ocho goles en Segunda RFEF. «Fiché aquí porque confiaron en mí y yo quiero devolver esa confianza. Para mí es un paso importante dar el salto a Primera RFEF en un sitio muy familiar. A todo el mundo le gusta ver a un club humilde en una categoría superior en la que se merece estar. Pienso que puedo jugar a este nivel y lo quiero demostrar». Y no le imponen los números de su antecesor. «Davo es un futbolista y yo soy otro. Vengo a hacer mi papel y a hacerlo lo mejor posible».

La opinión de Davo, que coincidió con Marcel Céspedes en el Deportivo Fabril, fue uno de los últimos empujones que llevaron al lateral izquierdo a Segovia desde el Alzira. «Me dijo que era un grupo súper humano. Que puedo estar en 50 clubes diferentes y no voy a estar tan feliz como aquí». Como jugador del Nástic –llega cedido– no le es ajeno el grupo I y ha visto varios partidos de la Sego. En poco más de medio año, ha pasado de Tercera a Primera RFEF. «Es un salto que, sinceramente, no me esperaba. Es una categoría muy dura, vamos a necesitar lo mejor de cada uno. El ritmo de juego, la intensidad, pensar antes de recibir un balón. La verdad es que se nota».