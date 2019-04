Una manada de buitres atacan a una yegua cuando paría y matan a su potro en Palencia El suceso ocurrió el lunes en la pedanía de Ventanilla y la madre tuvo que ser sacrificada por las graves heridas sufridas R. S. RICO Palencia Sábado, 27 abril 2019, 00:38

Una yegua que paría en ese momento y su potro fueron víctimas en la mañana del pasado lunes del ataque de una manada de buitres en Ventanilla, pedanía de Cervera de Pisuerga, resultado del cual murió la cría equina y la madre sufrió graves heridas que obligaron a sus propietarios a sacrificarla.

«La yegua estaba pariendo cerca de la nave, a 50 metros. Las yeguas paren de forma más natural en los prados, y cuando nos dimos cuenta ya estaban con ella los buitres. Ya habían matado al potro y le habían comido la 'natura' (placenta) a la madre. Tenía muchas heridas, así que tuvimos que desangrarla para aprovechar la carne, porque encima de que nos matan los animales, nos obligan a retirar los cadáveres, no permiten dejarlo para carroña», comentaba ayer la propietaria de la explotación de Ventanilla en la que tuvo lugar el suceso.

«Además, como no se trata de una especie de animal protegido, no nos paga nada el seguro», hacía hincapié la dueña de los equinos atacados por los buitres, que no pudo contactar con ninguno de los guardas forestales de la zona.