La máxima excelencia y conocimiento en el mundo del vino

MESA 'GRANDES BODEGUEROS, GRANDES VINOS': Almudena Alberca. Primera española Master of Wine

C. E. El Norte

Agapito Ojosnegros Lázaro Lunes, 14 de septiembre 2020, 10:35

Licenciada en Enología y especialista Universitaria e ingeniería técnica agrícola, Almudena Alberca es la primera española Master of Wine, título que otorga el Instituto de Masters of Wine, de Reino Unido, y el cual representa el máximo conocimiento y excelencia en el mundo del vino. Como directora técnica, se encarga de Bodegas Viña Mayor (D.O. Ribera del Duero, Rueda, Toro, Valdeorras y Rías Baixas.