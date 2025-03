Fergus, talento 'made in' Hong Kong para el rugby de Segovia

Luis Javier González Segovia Jueves, 6 de marzo 2025, 10:04 Comenta Compartir

La mezcla cultural de Fergus Francis Condon, nacido y criado en Hong Kong, pero adoptado por una madre británica y un padre irlandés, es el paradigma de su versatilidad como jugador de rugby, alguien capaz de desempeñarse en casi cualquier posición de la trasera –la línea de los pasadores, pateadores y corredores–, lo que los anglosajones llaman un 'utility back'. Un jugador para todo, el comodín de los Lobos, una de las razones por las que los segovianos tienen a tiro el ascenso a Primera División madrileña casi en el ecuador de la fase de ascenso.

Fergus, de 20 años, es uno de los diez jugadores extranjeros que tienen los Lobos, la mayoría procedentes de un convenio con IE University, que tiene un equipo en la división inferior, la Segunda B. Además de él, que estudia segundo de Diseño, hay cinco franceses, un colombiano, un portugués, un libanés y un jordano. «Al principio no tenía ninguna intención de venir a España, estaba mirando universidades en Reino Unido y Holanda. Pero me encontré con IE, visité Segovia y Madrid y me gustó».

Su infancia en Hong Kong estuvo muy relacionada con el rugby, un deporte que practica desde los cinco años. «Empezó porque mis padres querían que hiciera algo durante los fines de semana y acabé jugando cada vez con mejores equipos y entrando en la estructura nacional de rugby». También probó fútbol, tenis o taekwondo, pero acabó eligiendo el deporte oval por diversión y por condiciones. Alguien muy rápido con buen desplazamiento lateral, la mezcla que exige el rugby: velocidad con las piernas y con la cabeza para anticiparse. Pero su perfil es muy polivalente, pues a eso suma el pase a la mano y el pateo. Años atrás las posiciones estaban más definidas; por ejemplo, el medio-melé se encargaba de entregar balones a la mano a los 'gordos', los delanteros, mientras el apertura lideraba el juego al pie y los centros percutían para romper la defensa con la posesión. Ahora se lleva el jugador total. Por eso Fergus desempeña los tres papeles, a veces dentro del mismo partido. «El juego es cada vez más rápido. Si puedo pasar, patear o placar abre oportunidades para mí y para mis compañeros».

A los 12 años entró en el sistema de desarrollo de rugby a siete, el formato olímpico, la modalidad donde Hong Kong tiene más presencia. Cuando terminó el instituto dedicó un año completo a entrenar con una especie de filial de la selección, en dinámica con jugadores internacionales que participaron en las Series Mundiales contras los mejores del mundo. Ese era el paso natural en su evolución, pero puso todo en una balanza y eligió los estudios. «Era importante graduarme en algo. El rugby es muy divertido, pero no puedes hacerlo toda tu vida, necesitas algo más. Cuando me gradúe veré si escojo un trabajo o vuelvo a jugar».

Aunque emigrase, no es sencillo dejar atrás el rugby. «Lo echaba de menos, por eso encontré a los Lobos». Llegó al equipo en otoño de 2023. «Al principio fue muy difícil, sería mi primera o segunda semana en Segovia y no sabía nada de español. Me presenté ahí y, por suerte, había una o dos personas que hablaban inglés y me tradujeron». Con el balón en juego, la comprensión fue inmediata. «Es muy diferente a Hong Kong, pero he jugado tanto que lo pude entender fácilmente, incluso en español». Sus primeros partidos fueron como apertura para después ser utilizado como centro y medio-melé, la posición en la que más juega ahora. «Yo hago lo que me piden».

Su evolución es un termómetro de la mejora global. Aunque los entrenamientos son inglés –órdenes como liberar el balón o el engranaje de las melés– su español ha mejorado. «He notado la diferencia desde que llegué, sobre todo en el pase y en la resistencia, pues me ha tocado correr mucho como medio-melé». No esconde la sorpresa por el salto delante de un equipo que el curso pasado, su primero en Segunda A, se limitó a mantener la categoría sin asomarse a la parte alta. «El año pasado no lo hicimos demasiado bien. Con la suma de nuevos estudiantes de IE, el trabajo físico que han hecho los jugadores locales en verano y los entrenadores, ha habido una mejora significativa y tenemos una gran oportunidad de ascender».

La primera fase de la Segunda A citaba a los 12 equipos a medirse a una sola ronda durante 11 jornadas. Los ocho mejores, peleaban por el ascenso, una fase que empezó con cuatro equipos separados por un partido: Lobos, Majadahonda, Cisneros e Industriales. Tras las tres primeras jornadas, la lucha se ha cerrado a los dos primeros, los únicos que mantienen el pleno de victorias tras los triunfos segovianos ante Industriales y el último fin de semana ante Cisneros. Quedan cuatro partidos, entre ellos el duelo directo entre Lobos y Majadahonda, que será local el fin de semana del 23 de marzo tras imponerse en el duelo de la primera fase. Los segovianos son líderes con 40 puntos, uno más que su rival; Cisneros, tercero, tiene 28. La victoria vale cuatro puntos, más bonus ofensivo por anotar cuatro ensayos o defensivo por perder de siete o menos. El campeón sube directamente y el segundo juega una eliminatoria contra el penúltimo de Primera. «Creo que tenemos la capacidad de ganarles. Este año somos un equipo muy fuerte y estamos recuperando a gente que estaba lesionada».

Serán sus últimos partidos con los Lobos, pues el próximo año seguirá sus estudios con IE en Madrid y tendrá que buscar un acomodo. Sus técnicos no dudan de que, cuanto menos, lo hará en Primera, la última categoría regional, por detrás de División de Honor y División de Honor B, ya de ámbito nacional. «Rugby es rugby, jugaré donde sea».

