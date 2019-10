¿Mito o realidad? La nueva leyenda de la Catedral de León

¿Mito o realidad? La Catedral de León ya tiene una nueva leyenda después de que el pasado miércoles, 9 de octubre, el cabildo de la Catedral, Mario González afirmara que algunas piezas del rosetón «pudieron ser cambiadas de forma intencionada» durante la restauración llevada a cabo en el Estudio Rigalt de Barcelona en el siglo XIX.

Antes y después de la reforma del rosetón

El debate está servido y a pesar de que salgan a luz nuevas pruebas que desmientan el 'cambiazo' las dudas siempre existirán. Expertos consultados por este medio señalan que el cabildo catedralicio no ha tenido en cuenta varios detalles.

Por lado, el concepto de restauración que existía en el siglo XIX, un periodo en el que empiezan a surgir personas dedicadas a conservar, mantener y reconstruir objetos del pasado. Por aquel entonces, la restauración consistía en reconstruir los objetos tal y como se creían que estaban en origen. «En España no había ningún taller especializado en vidrieras, el único estudio parecido era el de Rigalt, cuando le llega el arreglo del rosetón de la Catedral de León su planteamiento era intentar recuperar el estilo primitivo, es decir el gótico, para ello tiene que rehacer los vidrios e incorporar otros nuevos», sostiene Jorge Diez García-Olalla profesor y autor de la tesis 'Juan Bautista Lázaro y la Restauración Monumental: su intervención en la Catedral de León'.

«La vidriera volvió cambiada. Inicialmente solo se conservaban seis ángeles y regresaron doce», apuntaba en rueda de prensa el cabildo. Unas declaraciones, que tal y como señalan expertos, son certeras, lo que ya carece de rigor histórico es la idea de que este cambio se realizó para quedarse con parte de los cristales.

Un ser vivo

Otra percepción que se le 'escapa' a Mario González es que la Catedral es un 'ser vivo', es decir «el edificio que ahora vemos no es el mismo que hace 20 años», apunta Jorge Diez, o lo que es lo mismo, el rosetón no se mantiene intacto desde su construcción hasta la reforma llevaba a cabo por Antoni Rigalt. «En diferentes periodos de la historia esas vidrieras se perdieron, ya sea por cuestiones climáticas o hasta por pedradas, cuando eran arregladas el objetivo era evitar la entrada de lluvia, frio, etc, sin impórtales que guardará la estética», afirma este profesor.

1)Factura de los portes de trasporte de una caja de vidrios desde el taller de Rigalt hasta León. 2)Alzado de la tracería del rosetón del hastial norte 3)Vista interior del taller de Rigalt. / Tesis de Jorge Díez

Viaje a Cataluña

Por último, no está comprobado que las vidrieras del rosetón viajaran a Cataluña para ser reparas. La Biblioteca Nacional guarda como un tesoro los números de 'Arquitectura y Construcción', una prestigiosa revista editada en Barcelona en la que en su número 95 se traza con exquisita escritura la reforma de la Catedral. En ella se puede leer que la restauración se hizo íntegramente en León. En la tesis elaborada por Jorge Diez García-Olalla hay constancia de pagos realizados a Antoni Rigalt pero en ningún caso constata la presencia de documentos que den por hecho el traslado de esta pieza a Barcelona.

Revista 'Arquitectura y Construcción' que en su número 95 trata la reforma de la Catedral.

La Catedral de León con sus más de ocho siglos de historia sigue estando de actualidad, siendo un emblema que forma parte activa de la vida de los leoneses. Con sus historias, mitos y leyendas continúa siendo objeto de debate entre la gente.