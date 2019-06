La tensión interna en el PSOE provoca la dimisión de Rosario Fernández, concejala en el Ayuntamiento de Valladolid Rosario Fernández, concejala que ha dimitido, y Alberto Palomino, quien la sustituirá en el Ayuntamietno. / EL NORTE La número once en el equipo de Puente renuncia después de que Teresa López la excluyera de la lista en la Diputación V. V. / P. GONZÁLEZ Valladolid Sábado, 22 junio 2019, 14:00

La tensión interna que vive el PSOE vallisoletano ha sido el detonante que ha motivado la dimisión de Rosario Fernández, concejala socialista (iba el número 11 en la lista de Óscar Puente), quien el viernes por la tarde presentó la renuncia a su acta de edil alegando «motivos personales».

Fernández –quien ya fue concejala del PSOE en el pasado mandato, sin responsabilidad de Gobierno– aspiraba a entrar en la lista del partido a la institución provincial. Así lo defendía Puente, quien después de no hallar acomodo en el Gobierno local para Fernández (nunca entró en las quinielas para asumir un área de gestión), reclamó que Teresa López la incluyera entre los diputados del PSOE para la Diputación.

Sin embargo, la secretaria provincial delpartido elaboró el equipo sin contar con la concejala de la capital, lo que provocó las críticas de Puente, quien ha desautorizado en público a López durante los últimos días, hasta el punto de reclamar su dimisión como secretaria provincial del partido, por «pérdida de confianza en la gestión y los resultados».

De hecho, sus críticos apuntan a las derrotas en Tordesillas y Medina del Campo (del que López es exalcaldesa) como clave para no conquistar del mando en la Diputación. «Si no fuera por la gestión de Teresa López, Charo no habría dimitido», explicaron ayer fuentes del PSOE local, donde están convencidos de que la «maniobra» de López ha precipitado la dimisión de Fernández. «Al final, ha dimitido quien no tendría que haberlo hecho», concluyen.

Sus colaboradores más estrechos aseguran que Teresa López no tiene intención de dimitir de su cargo al frente del PSOE provincial pese a que las presiones para que lo abandone se han intensificado en los últimos días, después de que se censurara la actitud de López para, «pese a conocer las normas», hacerse fuerte en la Diputación con un equipo de afines que no incorpora la representación de corrientes que han obtenido buenos resultados electorales (como en el caso de la capital) y comarcas que llevan años sin estar representadas.

Puente acusó el miércoles a López de inclumplir una resolución del comité provincial de 2016 que estipula que los diputados provinciales serán elegidos por los concejales electos, con voto secreto y por partido judicial. En cambio, la secretaria provincial blindó su cargo como portavoz del PSOE en la Diputación presentando una lista por el partido judicial de Medina del Campo que no contaba con el beneplácito de muchos de los concejales y alcaldes de la zona, que intentaron hasta el último momento presentar una lista alternativa a la oficial, como ocurrió en el partido judicial de de Rioseco.

El viernes sonaron todas las alarmas cuando voces críticas con López aseguraron que la secretaria provincial dimitiría este lunes en el transcurso de una reunión de la Ejecutiva en Valladolid. Esta versión fue rechazada por miembros de la Ejecutiva y alcaldes y ediles próximos a la que fuera durante ocho años alcaldesa de Medina. «Teresa López no tiene en mente dimitir y la Ejecutiva del lunes es para analizar y debatir sobre lo ocurrido el pasado miércoles, ya que nadie se esperaba la reacción de Óscar Puente».

Alberto Palomino, número 12 en la candidatura de Puente al Ayuntamiento, sustituirá a Fernández como edil delPSOE y asumirá su acta en el próximo pleno ordinario.