El encierro en Arrabal de Portillo deja dos caballos heridos por cornada Un toro arremete contra uno de los caballos en el encierro de Arrabal. / G. A. La última suelta en Tordesillas logra llevar hasta el coso de la villa a los cinco toros S. F. Y P. G. Arrabal/Tordesillas Viernes, 14 septiembre 2018, 12:32

El penúltimo encierro por el campo de Arrabal de Portillo dejó ayer un balance de dos caballos heridos por sendas cornadas durante las populares sueltas de la localidad. Cuatro toros y siete bueyes hacían su salida en manada de los corrales del Comeso rodeados por decenas de caballistas que guiaban a los astados. Tras meterse en las tierras, uno de ellos amenazaba con escapar al pinar aunque finalmente ha sido reconducido por los jinetes. Después, ha sido imposible pararlos hasta la zona de la explanada donde llegaban con bravura los animales. Solo uno de los toros, acompañado de los bueyes, entró a la zona urbana y llegó a toriles siendo el único en completar el recorrido.

Los otros tres astados protagonizaron varios momentos de emoción para los aficionados al mostrar su bravura en la zona del embudo, la empedrada y la explanada. Fue precisamente en la explanada donde dos caballos resultaron heridos al ser corneados por dos de los toros que aún quedaban en el recorrido y que posteriormente fueron recogidos por los servicios municipales.

Uno de los caballos fue corneado en la nalga y tras ser atendido por el servicio veterinario no se teme por su vida, ya que ninguno de sus órganos se ha visto afectado. El otro caballo tuvo que ser incluso operado en el momento, puesto que la cornada que recibió en el tórax requirió de intervención veterinaria in situ; el equino se recupera de las heridas y afortunadamente no hay que lamentar males mayores.

Arrabal cerraba de forma accidentada el penúltimo encierro tras aproximadamente dos horas y media de emoción por el campo. Hoy viernes, a las cinco de la tarde, tendrá lugar la última suelta que promete llamar a cientos de aficionados.

El último encierro de las fiestas patronales en honor a la Peña de Tordesillas finalizó ayer con un buen sabor de boca al no haber incidentes y poder llevar hasta el coso del municipio a los cinco morlacos desencajonados en el campo. «El encierro ha sido perfecto», resumió el concejal de festejos taurinos, José Campo. La reses, que fueron desencajonadas a primera hora de la mañana en los corrales, hicieron el recorrido campero de una manera limpia y sin posibilidad de fuga.