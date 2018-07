El Ayuntamiento de Valladolid reduce el consumo de electricidad un 28,78% en seis años

Soto de la Medinilla, un proyecto para absorber emisiones

El sello Compenso es complejo de obtener. «Para poder tener proyecto de compensación tienes que tener unos años en los que ese parque –creado como proyecto de absorción de emisiones– no haya sido utilizado. Durante treinta años no se va a tocar nada de lo que se ha plantado y es aprovechamiento nuevo», explica María José Ruiz. Esta normativa se inicia en 2012, por lo que el Ayuntamiento de Valladolid no pudo aprovechar los parques plantados en los años 2011 y 2012. El sello Compenso ha llegado por los 18.000 árboles con los que se reforestó la zona de Soto de la Medinilla, en la zona norte de la capital, más allá de la ronda.