La apertura de Rafael Cano pone fin (en parte) a 1.323 días de encierro en Pilarica

Los primeros en cruzar el paso

La valla amarilla de obras que impide la entrada se retira a las 19:36 horas y José Luis Alcalde, presidente de la asociación vecinal de Pilarica, es la primera persona en atravesar a pie el nuevo paso bajo las vías de Rafael Cano, abierto este martes sin que hayan terminado las obras de urbanización del entorno «No se ha abierto en las mejores condiciones, nos hubiera gustado que las obras ya se hubieran acabado», asegura, cámara en ristre, para captar un momento histórico para el barrio. Pilarica está, 1.323 días después (desde el cierre del paso a nivel en superficie) menos aislada.

A continuación atraviesa el paso María Ángeles, vecina de la calle Esquila, quien «por casualidad» se convierte en una de las primeras vallisoletanas en atravesar el pasadizo, de 21,4 metros de anchura. «Está bien, pero la rampa es un poco empinada. No vengo por aquí todos los días, pero es complicada si llevas un coche de niña». En realidad, este martes se ha abierto el paso no al completo. Todavía no se pueden usar ni las escaleras ni la rampa que cumple con la normativa de accesibilidad (con menos pendiente).

Entre los primeros en cruzar bajo las vías están también Miriam y Fermín, vecinos de Los Santos Pilarica. «Está bien, pero lo que es más urgente para el barrio es el paso de vehículos. Por aquí no pueden pasar coches y tenemos que dar muchas vueltas para ir al centro. No se debería haber cerrado el paso a nivel sin que hubiera alternativa», aseguran.

Decenas de vecinos han estrenado este martes por la tarde el nuevo paso bajo las vías en Rafael Cano, financiado por el Ayuntamiento con 2,1 millones de euros. Todavía faltan de rematar las obras y seguirá abierto el angosto paso peatonal usado hasta ahora por los vecinos (que permite acortar el trayecto).