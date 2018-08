«La formación será clave para afrontar todos los retos que surjan en las empresas» El director general de Matadero de Guijuelo, Luis Picado. / MANUEL LAYA El Director General de Matadero de Guijuelo (Maguisa) explica su paso por el IME RICARDO RÁBADE / WORD SALAMANCA Lunes, 27 agosto 2018, 13:04

Como ejemplo de empresa que ha tenido relación con el Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME), tanto en la formación de personal de la empresa como en la selección y captación de talento, entrevistamos a Luis Picado, Director General de Matadero de Guijuelo, S.A. (Maguisa). La entrevista nos permitirá conocer un modelo de relación pensado para apoyar a las empresas de acuerdo con la misión del IME, que es desarrollar las capacidades de las personas y organizaciones empresariales para fortalecer su contribución al desarrollo económico.

–¿Qué aspectos destacas de la colaboración entre el IME y las empresas?

– En mi experiencia, me he beneficiado de dos aspectos, el primero es la formación que ofrece para los miembros de la empresa, incluido el Director General, como es mi caso, que realicé el Programa de Desarrollo Directivo (PDD), hace un par de cursos académicos. También ha habido relación con el resto de programas de IME Business School, ya que como es sabido su apoyo al sector agroalimentario es importante y por ende nos hemos beneficiado de ello. Prueba de ello es que hemos seleccionado y contratado a un antiguo alumno de la escuela de negocios, y por último durante este curso académico, desde el IME han buscado a una persona para cubrir una necesidad que tenía para el departamento de Calidad que ha estado compatibilizando la realización del MBA en Dirección de Empresas Agroalimentarias (MBA DEA) con prácticas laborales, utilizando así una de las herramientas que ofrece IME Business School como son las becas-contrato. Pero como es sabido el IME puede formar a todos los perfiles que pueda necesitar una empresa (finanzas, marketing, recursos humanos, producción…) e incluso ofrece formación específica para no universitarios, lo que considero que es una gran aportación para ayudar a las empresas a avanzar y profesionalizarse.

-¿Qué tal ha resultado tu experiencia dentro del Programa de Desarrollo Directivo (PDD)?

-Mi experiencia ha sido magnifica, he aprendido cosas que me han permitido mejorar e implantar dentro de la empresa, esto sin lugar a dudas es gracias a la calidad de los contenidos y sobre todo el profesorado, ya que se acercan a la realidad empresarial. Otro aspecto a destacar es el 'networking' adquirido durante toda mi etapa realizando programa, ya que todos los alumnos tienen un alto perfil directivo y me ha permitido realizar negocios, y en muchos casos establecer relaciones de amistad. Fue un grupo muy heterogéneo que creo que ha servido para valernos de nuestras diversas experiencias y así poder obtener diferentes conclusiones.

-Tú realizaste la segunda edición, ahora es ya un proyecto consolidado, que en octubre iniciará la cuarta, ¿a qué crees que se debe este éxito?

-Como bien dices IME Business School, ya es una marca consolidada dentro del sector de la formación gracias a ser la Escuela de Negocios de la Universidad de Salamanca. Como dije antes destacaría el gran elenco de profesores que imparten el PDD formado por profesores de la Universidad de Salamanca y ponentes que provienen del mundo profesional, tuve profesores de empresas como PwC, Deloitte…, todo ello acompañado de alumnos con diferentes profesiones que permiten que todos podamos aprender unos de otros.

También es importante destacar la capacidad que tiene el IME para seleccionar perfiles en función de las demandas que tenemos las empresas, gracias a su oferta formativa que, como bien sabéis, es a todos los niveles, desde MBA para perfiles más junior, pasando a formaciones semipresenciales como los Executive y programas para no universitarios hasta el Programa de Desarrollo Directivo.

Como todos los años, comienza en el próximo mes de octubre y estoy seguro que tendrá un gran número de participantes al igual que todos los años, además he podido observar en estas ediciones que cada vez vienen más empresarios de diferentes provincias de Castilla y León, lo cual le da aún más valor al programa.

-¿Cómo has aprovechado el programa?

-Lo he aprovechado para poner en practica diferentes ideas que vimos en el PDD, muchas de ellas ya nos están dando su fruto. Se aprende a mejorar relaciones con el equipo de trabajo a través de clases orientadas a recursos humanos o habilidades directivas, mucha parte estratégica y comercial o a tomar decisiones con casos prácticos en asignaturas como finanzas.

Se trata de un programa muy completo en las diferentes ramas que se tratan dentro del mismo, pero siempre desde el punto de vista del director general, lo que hace ponerte en diferentes tesituras para tomar las decisiones correctas que, compartido con diferentes compañeros y profesores, aporta un valor añadido.

-¿Qué destacarías dentro del PDD?

- La calidad de programa, el buen ambiente que se respira y la ayuda constante de todo el equipo de trabajo del IME, liderados por Julio Pindado, que siempre que necesitamos cualquier cosa, estaban disponibles para hacernos nuestra formación más fácil.

Además, la realización de este programa se produce en fines de semana alternos, quedando libres los festivos, lo que hace que sea perfectamente compatible con la jornada laboral. También es muy positivo el compromiso que hemos tenido para acudir a las clases, ya que muchas veces nos han dejado un tiempo para la discusión de los casos prácticos y permite obtener diferentes puntos de vista gracias a los propios compañeros.

- También has seleccionado talento a través del IME, ¿Qué ventajas destacarías de estos procesos?

- La selección de personal es una de los mejores servicios que tiene el IME, te permite tener acceso de manera rápida y eficaz a personas preparadas para poder afrontar los nuevos retos a los se enfrentan las empresas. Una de las ventajas que poseen es que están durante todas las épocas del año seleccionando a perfiles muy diferentes, lo cual les permite tener una terna de candidatos muy amplia para poder ofrecer a las empresas. Esto además se puede comprobar en que año a año aumentan la cantidad de alumnos en toda la escuela de negocios.

En nuestro caso el último ejemplo fue la incorporación de un veterinario a nuestro departamento de calidad que necesitaba ser reforzado, cabe destacar la rapidez que desde el IME se nos brindó para cubrir este puesto. Durante la formación además ha cursado de la especialidad de Calidad Agroalimentaria y nos está ayudando bastante.

-Desde que iniciaste tu carrera profesional en la empresa, ¿cómo cree que han evolucionado las necesidades de formación y como lo hará en el futuro?

-La necesidad de formación ha evolucionado exponencialmente, yo siempre he sido partidario de ello, de hecho, cada poco tiempo intento reciclarme realizando una formación en varios ámbitos, los nuevos tiempos requieren que estés en continua formación para poder afrontar los nuevos retos que van surgiendo. Prueba de ello que desde que finalicé mi carrera universitaria, Administración y Dirección de Empresas, no he dejado de formarme en programas como el Programa de Desarrollo Directivo.

Debido a toda la digitalización y nuevos avances en tecnología, la formación será clave para afrontar todos los retos que nos surjan dentro de las empresas. Por ello considero la formación como un factor diferenciador.

- El IME ha realizado una apuesta, con ayuda financiera de la Junta de Castilla y León, para formar a personas no universitarias de empresas agroalimentarias, entiendo que por su trabajo tiene conocimiento de aquellos aspectos en los que una mayor formación redundaría en beneficios para las empresas, ¿nos puede comentar algunos?

-Como he dicho anteriormente soy pro-formación y la veo necesaria, los beneficios son muchos, como mejoras en niveles de calidad, de optimización de costes, de mejoras de rentabilidad, de apertura a nuevos mercados, de mejora de recursos humanos existentes, de productividad, etc.

Desde mi punto de vista es fantástico que estas ayudas de la Junta de Castilla y León y el IME apoyen al sector no Universitario a través del Programa Integral de Gestión de Empresas Agroalimentarias. Este curso está teniendo su primera experiencia y por lo que me cuentan con bastante éxito, de hecho, creo recordar que en el mes de octubre de este mismo año comenzará la segunda edición, estoy seguro que volverá a ser un éxito.

-¿Cuáles son los retos que afrontará Maguisa en el futuro?

- Sin lugar a dudas abrir nuestros productos al mercado exterior, no solo porque vendiendo al exterior se logra valorizar más los productos, sino también porque los requerimientos para poder exportar conllevan una mejora notable en todos los ámbitos de la empresa. Creemos que estamos en buen momento para dar este paso y poco a poco la empresa va introduciéndose en este mundo.

-¿Qué papel puede jugar el IME en apoyar a las empresas para asumir sus retos futuros?

-El papel de IME ya es muy importante, pero llegará a ser aún más importante, porque como he mencionado anteriormente se encarga de formar al personal para los nuevos retos a los que se enfrentan las empresas, además de disponer un portafolio de perfiles humanos muy amplio para poder apuntalar a las empresas de cara a las nuevas necesidades que se van demandando.

Creo que la clave de su éxito es esa adaptación que realiza a la empresa a través de una formación de calidad para mandos medios y directivos y siempre manteniendo la premisa de la calidad. Estoy seguro que trabajando como lo hacen, sus éxitos serán cada vez mayores.

Como decía antes, la formación se ha convertido en una necesidad constante para las empresas y personas, creo que desde el IME se aporta gran diversidad gracias a todos los programas existente.

-¿Recomendarías el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) a algún compañero o amigo?

- Por supuesto, y más en una institución como IME Business School, dónde formación y experiencia van de la mano. He contado mi grata experiencia a amigos y cercanos, y me consta que más de uno tiene pensado realizar el PDD y otros ya lo han hecho. Por lo que considero el PDD un programa totalmente recomendable.

También tengo la tranquilidad que, ante la necesidad de talento para mi empresa, sé que el IME siempre va a estar para apoyarme y brindarme todo su esfuerzo y trabajo a la hora de buscar perfiles concretos.

-¿Qué actividades del IME conoces?

- En realidad, a veces me pierdo, ya que organizan diferentes eventos, el más conocido es 'networking' empresarial IME que realizan una vez al mes de forma ordinaria, y que hemos podido ver que ha llegado a ciudades como Zamora, Ávila o Béjar. Como alumno y exalumno, y perteneciendo a la Comunidad IME es un orgullo participar en los eventos que mi agenda me lo permite. En este tipo de eventos es donde se nos permite a los empresarios ver los diferentes tipos de servicio que ofrece el IME, como todo lo relacionado con Empresa Familiar, todos los años también realizan la Jornada de Empresa Familiar IME. Siempre tendrán todo nuestro apoyo para tratar de inculcar todas sus ideas dentro de la sociedad, pues es un bien común y me gustaría que se beneficiaran todas las empresas posibles.