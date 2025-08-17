Volver al inicio

11 De momento ningún incidente destacado en carrera, siguen en ella los 20 pilotos que tomaron la salida.

10 Álex Márquez rodando en décima posición, el próximo objetivo es adelantar a Brad Binder.

8 Marc Márquez no ha logrado una sola victoria en sus siete participaciones en el Gran Premio de Austria de MotoGP, siendo el Red Bull Ring el circuito en el que más carreras ha protagonizado sin conseguir ganar en su trayectoria en la clase reina. Hoy busca romper esa estadística y solo tiene por delante a Bezzecchi.

7 Pedro Acosta hizo podio en el último Gran Premio, fue tercero en la República Checa, y hoy busca repetir, de momento es cuarto por detrás de Bagnaia.

5 El campeón del año pasado, Jorge Martín, solo ha podido completar una carrera este año por su lesión, fue la última, el Gran Premio de la República Checa en el que fue séptimo. Ahora mismo rueda en 14ª posición.

4 Álex Márquez cumple ahora su sanción y se incorpora como undécimo tras Johann Zarco.

3 Se va largo Enea Bastianini y vuelve a pista en novena posición, tras Fermín Aldeguer.

2 Bezzecchi mantiene la primera posición, seguido de Marc Márquez, Pecco Bagnaia y Álex Marquez. Pedro Acosta se ha situado quinto.

1 Álex Márquez tiene que cumplir una long lap de sanción en esta carrera.

1 Buena salida de Bezzecchi que mantiene la primera posición, Marc Márquez se sitúa tercero tras Bagnaia.

1 Arranca el Gran Premio de Austria de MotoGP.

En la general del Mundial de MotoGP sigue mandando con contundencia Marc Márquez, ya con 393 puntos, seguido de lejos por su hermano Álex con 270 y de Pecco Bagnaia con 213.

Marc Márquez ha conseguido ganar en las cinco últimas carreras de MotoGP. La última vez que logró seis o más victorias de forma consecutiva fue en 2014, cuando se impuso en las diez primeras carreras de la temporada.

Un Marc Márquez que, con su victoria en el pasado Gran Premio de la República Checa, se convirtió en el primer piloto de Ducati en lograr cinco victorias seguidas en la historia de 500cc/MotoGP.

Por tanto, la primera fila en el día de hoy la forman Marco Bezzecchi, Álex Márquez y Pecco Bagnaia, la segunda Marc Márquez, que sufrió una caída en la parrilla, Enea Bastianini y Fermín Aldeguer.

Para un italiano fue la pole en parrilla y partirá hoy en primera posición en carrera, Marco Bezzecchi, aunque en la carrera al sprint solo pudo ser cuarto al ser superado por los dos Márquez y Pedro Acosta.

Con su victoria en la edición de 2024, Francesco Bagnaia se convirtió en el primer piloto que conquista tres victorias consecutivas en el Gran Premio de Austria de MotoGP. Hoy saldrá desde la tercera posición después de su varapalo en la carrera al sprint de ayer en la que tuvo que abandonar por un problema mecánico.

Pilotos italianos han ganado en siete de las últimas nueve ediciones del Gran Premio de Austria en la categoría reina aunque la tarea parece hoy complicada ya que los Márquez han dominado este fin de semana, una dinámica que se repite durante toda la temporada.

Esta será la 34ª edición del Gran Premio de Austria, la 10ª desde que este Gran Premio regresó al calendario en 2016.