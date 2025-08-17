Gran Premio de Austria

Carrera | Vuelta 9/20
Ryusei Yamanaka

1 Ryusei Yamanaka

Máximo Quiles

2 Máximo Quiles

+00:00:00.190

Ángel Piqueras

3 Ángel Piqueras

+00:00:00.393

Valentín Perrone

4 Valentín Perrone

+00:00:00.570

Adrián Fernández

5 Adrián Fernández

+00:00:00.740

José Antonio Rueda

6 José Antonio Rueda

+00:00:00.946

David Muñoz

7 David Muñoz

+00:00:00.946

Dennis Foggia

8 Dennis Foggia

+00:00:01.290

Taiyo Furusato

9 Taiyo Furusato

+00:00:01.517

Guido Pino

10 Guido Pino

+00:00:01.517

Jacob Roulstone

11 Jacob Roulstone

+00:00:01.793

Joel Kelso

12 Joel Kelso

+00:00:02.161

Álvaro Carpe

13 Álvaro Carpe

+00:00:02.161

Scott Ogden

14 Scott Ogden

+00:00:02.514

David Almansa

15 David Almansa

+00:00:01.793

Nicola Fabio Carraro

16 Nicola Fabio Carraro

+00:00:02.694

Casey O'Gorman

17 Casey O'Gorman

+00:00:02.909

Ruché Moodley

18 Ruché Moodley

+00:00:03.054

Marcos Uriarte

19 Marcos Uriarte

+00:00:03.581

Riccardo Rossi

20 Riccardo Rossi

+00:00:03.418

Eddie O'Shea

21 Eddie O'Shea

+00:00:03.225

Arbi Aditama

22 Arbi Aditama

+00:00:03.845

Noah Dettwiler

23 Noah Dettwiler

+00:00:03.952

Stefano Nepa

24 Stefano Nepa

+00:00:04.132

Vicente Pérez

25 Vicente Pérez

+1 vuelta(s)

Cormac Buchanan

26 Cormac Buchanan

OUT

8 Ahora Ryusei Yamanaka pasa a Quiles y se pone primero mientras continúa el ascenso de José Antonio Rueda, sexto. 7 No se mueven las primeras posiciones, con Máximo Quiles en cabeza de carrera, seguido de Rysei Yamanaka, Ángel Piqueras y Valentín Perrone. José Antonio Rueda ha logrado recuperar algún puesto, es octavo. 5 Parece que Vicente Pérez se puede reincorporar a la carrera para cumplir la long lap que le queda de sanción. De no ser así, tendría que cumplirla en la siguiente carrera. 4 Vicente Pérez, que estaba teniendo problemas con su moto, se para en el pit lane, parece que se va a tener que retirar. 3 Sigue perdiendo posiciones José Antonio Rueda, le pasa David Muñoz y es undécimo. 3 Completada la primera long lap de sanción por parte de Uriarte que ha caído hasta la 21ª posición y también lo hace Vicente Pérez que está ahora mismo último. 0 Yamanaka segundo tras pasar a Perrone y Piqueras. Álvaro Carpe en sexta posición muy cerca de Denis Foggia. 0 Doble long lap de sanción también para Uriarte que debe cumplir en esta carrera como ya comentábamos que también tenía Vicente Pérez. 0 El líder, José Antonio Rueda, rueda ahora en décima posición por detrás de Adrián Fernández. 0 Bandera amarilla por caída de Cormac Buchanan que volvía tras su lesión, se duele de la pierna, parece que se ha hecho daño. 0 Quiles adelanta a Perrone y a Ángel Piqueras y ya lidera la carrera. 0 También se posiciona bien en este inicio de carrera Maximo Quiles que rueda en tercera posición por delante de Ryusei Yamanaka. 0 Buena salida de Ángel Piqueras que se sitúa ya en primera posición al pasar a Valentín Perrone.   En la general del Mundial de Moto3, Rueda sigue como firme líder del Mundial de Moto3 con 228 puntos, seguido de Ángel Piqueras con 143 y Álvaro Carpe con 133 puntos.   En la Q2, Ángel Piqueras y Máximo Quiles partían como favoritos, y el segundo clasificado del Mundial comenzó mandando aunque Quiles rebajó su tiempo en la segunda vuelta. Tras varios intentos, Perrone logró arrebatarle a Piqueras la primera plaza y Quiles solo pudo ser quinto.   Hoy domingo, Vicente Pérez, que se quedó fuera de la Q2, tendrá que cumplir un long lap penalty en carrera.   Y es que en el día de ayer el hispano-argentino Valentín Perrone conseguía su primera pole, imponiéndose por solo 46 milésimas al segundo clasificado del Mundial de Moto2, Ángel Piqueras, que intentará remontar en la salida aunque sigue muy lejos en la general del líder, Rueda.   El líder del Mundial de Moto2, José Antonio Rueda, saldrá desde la octava posición, tras su compañero en el Red Bull KTM Ajo y tercer clasificado del Mundial, Álvaro Carpe.   Una primera línea de salida aquí en Spielberg copada de KTMs, con Valentin Perrone saliendo desde la pole, seguido de Ángel Piqueras y Ryusei Yamanaka. También lo son el cuarto y el quinto, Dennis Foggia y Máximo Quiles, aunque en la segunda línea si se ha colado una Honda, la de Adrián Fernández que partirá desde la sexta posición.   Buenos días y bienvenidos a la carrera de Moto3 del Gran Premio de Austria, 13ª cita de la temporada 2025.

Clasificación

Pos Pilotos
Tiempo
1 Marco Bezzecchi
00:01:28.060
2 Álex Márquez
00:01:28.076
3 Francesco Bagnaia
00:01:28.202
4 Marc Márquez
00:01:28.220
5 Enea Bastianini
00:01:28.236
6 Fermín Aldeguer
00:01:28.302
7 Pedro Acosta
00:01:28.416
8 Franco Morbidelli
00:01:28.439
9 Raúl Fernández
00:01:28.548
10 Joan Mir Mayrata
00:01:28.671
11 Brad Binder
00:01:28.761
12 Johann Zarco
00:01:28.787
13 Luca Marini
00:01:28.628
14 Jorge Martin
00:01:28.664
15 Fabio Di Giannantonio
00:01:28.687
16 Fabio Quartararo
00:01:28.738
17 Alex Rins
00:01:28.884
18 Miguel Oliveira
00:01:29.024
19 Ai Ogura
00:01:29.080
20 Jack Miller
00:01:29.085
1 Marc Márquez
00:01:28.751
2 Francesco Bagnaia
+00:00:00.326
3 Pedro Acosta
+00:00:00.364
4 Marco Bezzecchi
+00:00:00.480
5 Álex Márquez
+00:00:00.480
6 Luca Marini
+00:00:00.513
7 Raúl Fernández
+00:00:00.607
8 Fabio Di Giannantonio
+00:00:00.609
9 Joan Mir Mayrata
+00:00:00.692
10 Franco Morbidelli
+00:00:00.733
11 Fabio Quartararo
+00:00:00.750
12 Jorge Martin
+00:00:00.793
13 Enea Bastianini
+00:00:00.850
14 Fermín Aldeguer
+00:00:00.888
15 Miguel Oliveira
+00:00:00.955
16 Johann Zarco
+00:00:00.967
17 Maverick Viñales
+00:00:01.051
18 Brad Binder
+00:00:01.056
19 Ai Ogura
+00:00:01.058
20 Alex Rins
+00:00:01.147
21 Jack Miller
+00:00:01.304
1 Marc Márquez
00:01:29.376
2 Francesco Bagnaia
+00:00:00.310
3 Marco Bezzecchi
+00:00:00.386
4 Álex Márquez
+00:00:00.412
5 Franco Morbidelli
+00:00:00.461
6 Joan Mir Mayrata
+00:00:00.477
7 Fabio Quartararo
+00:00:00.548
8 Jorge Martin
+00:00:00.569
9 Pedro Acosta
+00:00:00.580
10 Enea Bastianini
+00:00:00.581
11 Luca Marini
+00:00:00.638
12 Alex Rins
+00:00:00.677
13 Fabio Di Giannantonio
+00:00:00.713
14 Brad Binder
+00:00:00.891
15 Fermín Aldeguer
+00:00:00.974
16 Johann Zarco
+00:00:01.034
17 Raúl Fernández
+00:00:01.046
18 Jack Miller
+00:00:01.189
19 Ai Ogura
+00:00:01.205
20 Maverick Viñales
+00:00:01.307
21 Miguel Oliveira
+00:00:01.506
Pos Pilotos
Tiempo
1 Daniel Holgado
00:01:32.873
2 Diogo Moreira
00:01:32.977
3 Celestino Vietti
00:01:33.059
4 Manuel González
00:01:32.779
5 David Alonso
00:01:33.064
6 Senna Agius
00:01:33.117
7 Albert Arenas Ovejero
00:01:33.153
8 Arón Canet
00:01:33.179
9 Collin Veijer
00:01:33.236
10 Alonso López
00:01:33.245
11 Barry Baltus
00:01:33.293
12 Iván Ortola
00:01:33.319
13 Tony Arbolino
00:01:33.334
14 Marcos Ramírez
00:01:33.360
15 Ayumu Sasaki
00:01:33.369
16 Daniel Muñoz
00:01:33.594
17 Izan Guevara Bonnin
00:01:33.666
18 Filip Salac
00:01:34.423
19 Zonta van den Goorbergh
00:01:33.399
20 Jake Dixon
00:01:33.408
21 Joe Roberts
00:01:33.514
22 Adrián Huertas
00:01:33.524
23 Jorge Navarro
00:01:33.595
24 Darryn Binder
00:01:33.670
25 Alex Escrig
00:01:33.741
26 Unai Orradre
00:01:34.226
27 Mattia Pasini
00:01:34.349
28 Yuki Kunii
00:01:34.454
29 Nakarin Atiratphuvapat
00:01:34.918
1 Arón Canet
00:01:33.216
2 Albert Arenas Ovejero
+00:00:00.009
3 Manuel González
+00:00:00.050
4 Celestino Vietti
+00:00:00.068
5 Senna Agius
+00:00:00.133
6 Barry Baltus
+00:00:00.171
7 Filip Salac
+00:00:00.193
8 Marcos Ramírez
+00:00:00.201
9 David Alonso
+00:00:00.204
10 Daniel Holgado
+00:00:00.273
11 Alonso López
+00:00:00.289
12 Diogo Moreira
+00:00:00.290
13 Collin Veijer
+00:00:00.296
14 Joe Roberts
+00:00:00.315
15 Adrián Huertas
+00:00:00.316
16 Jorge Navarro
+00:00:00.356
17 Tony Arbolino
+00:00:00.358
18 Jake Dixon
+00:00:00.386
19 Izan Guevara Bonnin
+00:00:00.420
20 Iván Ortola
+00:00:00.563
21 Ayumu Sasaki
+00:00:00.590
22 Zonta van den Goorbergh
+00:00:00.688
23 Daniel Muñoz
+00:00:00.692
24 Darryn Binder
+00:00:00.920
25 Alex Escrig
+00:00:01.302
26 Unai Orradre
+00:00:01.411
27 Yuki Kunii
+00:00:01.461
28 Nakarin Atiratphuvapat
+00:00:01.605
29 Mattia Pasini
+00:00:01.615
1 Manuel González
00:01:33.290
2 Arón Canet
+00:00:00.013
3 Iván Ortola
+00:00:00.077
4 Celestino Vietti
+00:00:00.083
5 Filip Salac
+00:00:00.149
6 Diogo Moreira
+00:00:00.196
7 Marcos Ramírez
+00:00:00.213
8 Tony Arbolino
+00:00:00.280
9 Daniel Holgado
+00:00:00.305
10 Albert Arenas Ovejero
+00:00:00.325
11 Alonso López
+00:00:00.393
12 Senna Agius
+00:00:00.412
13 Izan Guevara Bonnin
+00:00:00.426
14 Barry Baltus
+00:00:00.455
15 Joe Roberts
+00:00:00.460
16 Collin Veijer
+00:00:00.485
17 Ayumu Sasaki
+00:00:00.497
18 David Alonso
+00:00:00.604
19 Alex Escrig
+00:00:00.617
20 Daniel Muñoz
+00:00:00.620
21 Jake Dixon
+00:00:00.719
22 Jorge Navarro
+00:00:00.763
23 Zonta van den Goorbergh
+00:00:00.790
24 Darryn Binder
+00:00:00.897
25 Adrián Huertas
+00:00:00.996
26 Mattia Pasini
+00:00:01.048
27 Yuki Kunii
+00:00:01.579
28 Unai Orradre
+00:00:01.606
29 Nakarin Atiratphuvapat
+00:00:01.960
1 Filip Salac
00:01:33.427
2 Arón Canet
+00:00:00.088
3 David Alonso
+00:00:00.134
4 Jake Dixon
+00:00:00.297
5 Alonso López
+00:00:00.302
6 Manuel González
+00:00:00.377
7 Celestino Vietti
+00:00:00.379
8 Senna Agius
+00:00:00.445
9 Albert Arenas Ovejero
+00:00:00.446
10 Daniel Holgado
+00:00:00.461
11 Barry Baltus
+00:00:00.505
12 Tony Arbolino
+00:00:00.600
13 Diogo Moreira
+00:00:00.603
14 Izan Guevara Bonnin
+00:00:00.620
15 Iván Ortola
+00:00:00.664
16 Collin Veijer
+00:00:00.743
17 Daniel Muñoz
+00:00:00.835
18 Marcos Ramírez
+00:00:00.853
19 Joe Roberts
+00:00:00.875
20 Alex Escrig
+00:00:00.890
21 Adrián Huertas
+00:00:01.139
22 Darryn Binder
+00:00:01.253
23 Jorge Navarro
+00:00:01.271
24 Ayumu Sasaki
+00:00:01.367
25 Mattia Pasini
+00:00:01.401
26 Zonta van den Goorbergh
+00:00:01.584
27 Nakarin Atiratphuvapat
+00:00:02.135
28 Yuki Kunii
+00:00:02.493
29 Unai Orradre
+00:00:02.675
Pos Pilotos
Tiempo
1 Ryusei Yamanaka
2 Máximo Quiles
+00:00:00.190
3 Ángel Piqueras
+00:00:00.393
4 Valentín Perrone
+00:00:00.570
5 Adrián Fernández
+00:00:00.740
6 José Antonio Rueda
+00:00:00.946
7 David Muñoz
+00:00:00.946
8 Dennis Foggia
+00:00:01.290
9 Taiyo Furusato
+00:00:01.517
10 Guido Pino
+00:00:01.517
11 Jacob Roulstone
+00:00:01.793
12 Joel Kelso
+00:00:02.161
13 Álvaro Carpe
+00:00:02.161
14 Scott Ogden
+00:00:02.514
15 David Almansa
+00:00:01.793
16 Nicola Fabio Carraro
+00:00:02.694
17 Casey O'Gorman
+00:00:02.909
18 Ruché Moodley
+00:00:03.054
19 Marcos Uriarte
+00:00:03.581
20 Riccardo Rossi
+00:00:03.418
21 Eddie O'Shea
+00:00:03.225
22 Arbi Aditama
+00:00:03.845
23 Noah Dettwiler
+00:00:03.952
24 Stefano Nepa
+00:00:04.132
25 Vicente Pérez
+1 vuelta(s)
26 Cormac Buchanan
Retirado
1 Valentín Perrone
00:01:39.938
2 Ángel Piqueras
00:01:39.984
3 Ryusei Yamanaka
00:01:40.084
4 Dennis Foggia
00:01:40.090
5 Máximo Quiles
00:01:40.117
6 Adrián Fernández
00:01:40.264
7 Álvaro Carpe
00:01:40.353
8 José Antonio Rueda
00:01:40.401
9 David Almansa
00:01:40.448
10 Joel Kelso
00:01:40.468
11 Guido Pino
00:01:40.525
12 Jacob Roulstone
00:01:40.590
13 Scott Ogden
00:01:40.601
14 David Muñoz
00:01:40.650
15 Taiyo Furusato
00:01:40.666
16 Marcos Uriarte
00:01:40.739
17 Cormac Buchanan
00:01:41.127
18 Nicola Fabio Carraro
00:01:41.634
19 Ruché Moodley
00:01:41.300
20 Casey O'Gorman
00:01:41.414
21 Riccardo Rossi
00:01:41.757
22 Stefano Nepa
00:01:41.899
23 Eddie O'Shea
00:01:42.348
24 Arbi Aditama
00:01:42.471
25 Noah Dettwiler
00:01:43.144
26 Vicente Pérez
00:01:44.939
1 Máximo Quiles
00:01:39.639
2 Ángel Piqueras
+00:00:00.148
3 Valentín Perrone
+00:00:00.166
4 Joel Kelso
+00:00:00.432
5 Dennis Foggia
+00:00:00.446
6 David Muñoz
+00:00:00.493
7 David Almansa
+00:00:00.568
8 José Antonio Rueda
+00:00:00.603
9 Álvaro Carpe
+00:00:00.704
10 Scott Ogden
+00:00:00.791
11 Guido Pino
+00:00:00.870
12 Ryusei Yamanaka
+00:00:00.906
13 Adrián Fernández
+00:00:00.964
14 Jacob Roulstone
+00:00:01.004
15 Taiyo Furusato
+00:00:01.012
16 Casey O'Gorman
+00:00:01.121
17 Riccardo Rossi
+00:00:01.251
18 Ruché Moodley
+00:00:01.355
19 Cormac Buchanan
+00:00:01.563
20 Stefano Nepa
+00:00:01.575
21 Marcos Uriarte
+00:00:01.791
22 Nicola Fabio Carraro
+00:00:02.180
23 Noah Dettwiler
+00:00:02.222
24 Arbi Aditama
+00:00:02.414
25 Eddie O'Shea
+00:00:02.454
26 Vicente Pérez
+00:00:03.004
1 Ángel Piqueras
00:01:39.918
2 Valentín Perrone
+00:00:00.158
3 Ryusei Yamanaka
+00:00:00.320
4 Máximo Quiles
+00:00:00.423
5 Dennis Foggia
+00:00:00.520
6 David Muñoz
+00:00:00.613
7 José Antonio Rueda
+00:00:00.616
8 Guido Pino
+00:00:00.677
9 Taiyo Furusato
+00:00:00.777
10 Scott Ogden
+00:00:00.884
11 Adrián Fernández
+00:00:00.976
12 Joel Kelso
+00:00:01.002
13 David Almansa
+00:00:01.002
14 Álvaro Carpe
+00:00:01.123
15 Ruché Moodley
+00:00:01.132
16 Jacob Roulstone
+00:00:01.273
17 Cormac Buchanan
+00:00:01.312
18 Nicola Fabio Carraro
+00:00:01.324
19 Casey O'Gorman
+00:00:01.353
20 Riccardo Rossi
+00:00:01.582
21 Marcos Uriarte
+00:00:01.608
22 Eddie O'Shea
+00:00:01.873
23 Stefano Nepa
+00:00:02.203
24 Noah Dettwiler
+00:00:02.259
25 Arbi Aditama
+00:00:02.284
26 Vicente Pérez
+00:00:04.241
1 Ángel Piqueras
00:01:40.493
2 Valentín Perrone
+00:00:00.175
3 Álvaro Carpe
+00:00:00.241
4 Ryusei Yamanaka
+00:00:00.248
5 José Antonio Rueda
+00:00:00.251
6 Máximo Quiles
+00:00:00.482
7 Guido Pino
+00:00:00.486
8 Taiyo Furusato
+00:00:00.693
9 Dennis Foggia
+00:00:00.728
10 Adrián Fernández
+00:00:00.820
11 Joel Kelso
+00:00:00.874
12 Jacob Roulstone
+00:00:00.994
13 David Almansa
+00:00:01.078
14 Scott Ogden
+00:00:01.183
15 Nicola Fabio Carraro
+00:00:01.194
16 Ruché Moodley
+00:00:01.240
17 Noah Dettwiler
+00:00:01.291
18 Marcos Uriarte
+00:00:01.295
19 Riccardo Rossi
+00:00:01.512
20 Casey O'Gorman
+00:00:01.568
21 Stefano Nepa
+00:00:01.841
22 David Muñoz
+00:00:01.878
23 Cormac Buchanan
+00:00:02.075
24 Eddie O'Shea
+00:00:02.412
25 Arbi Aditama
+00:00:02.592
26 Vicente Pérez
+00:00:03.914