2 Marco Bezzecchi cuenta con unas siete décimas de ventaja en estos momentos sobre Alex Márquez.

2 SEGUNDO ALEX MÁRQUEZ !!! El piloto del equipo Gresini se ha deshecho de Pedro Acosta y ya se lanza a por Marco Bezzecchi.

1 Vaya tirón está dando Marco Bezzecchi !!! A duras penas le puede perseguir Pedro Acosta y Alex Márquez ya es tercero, ganandos dos posiciones en esta primera vuelta.

1 Al suelo Franco Morbidelli !!! A las primeras de cambio...

1 Buena salida de Marco Bezzecchi !!! Mantiene la primera plaza.

Recordemos que Marc Márquez, Maverick Viñales y Jorge Martín siguen fuera de la competición avanzando en sus respectivos procesos de recuperación.

Repasamos las posiciones de salida de los pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Joan Mir arranca en la 7ª plaza, Pol Espargaró en la 10ª, Fermín Aldeguer en la 11ª y Alex Rins en la 17ª.

BAGNAIA, PELEADO CON LOS ABANDONOS. El piloto de Ducati ha abandonado en cuatro de sus cinco últimas carreras de MotoGP, tantos como en las 39 anteriores.

Francesco Bagnaia arranca hoy en la cuarta plaza de la parrilla y habrá que ver si el italiano puede aspirar a terminar hoy en el podio. El piloto de Turín ha abandonado en sus tres últimas carreras de forma consecutiva y solo ha sufrido cuatro abandonos consecutivos en una ocasión hasta el momento en la máxima categoría (en 2019 en su primera temporada).

FABIO QUARTARARO QUIERE VOLVER A REINAR EN EL ALGARVE. El ‘Diablo’ ha logrado la victoria en dos de sus cinco carreras disputadas en el Gran Premio de Portugal de MotoGP y el Circuito Internacional del Algarve podría ser el primero en el que consiga tres victorias en la máxima categoría.

PEDRO ACOSTA, PILOTO CON MÁS PODIOS SIN VICTORIA EN MOTOGP. El piloto de KTM ha conseguido nueve podios hasta el momento en MotoGP y es el piloto actual con más podios sin haber conseguido ninguna victoria en la máxima categoría.

Acompañan a Bezzecchi en la primera línea de la parrilla de salida Pedro Acosta y Fabio Quartararo.

Asimismo, Marco Bezzecchi ha conseguido siete podios en sus 14 últimas carreras de MotoGP, los mismos que los logrados en las 45 anteriores.

BEZZECCHI, COLECCIONISTA DE PODIOS. El piloto de Aprilia acumula siete presencias en el podio esta temporada en MotoGP y podría establecer su mejor cifra en una misma campaña en la máxima categoría (también logró siete en 2023).

Hoy sale desde la pole Marco Bezzecchi. El italiano lo ha conseguido por cuarta vez en la presente temporada, la octava vez en la máxima categoría. Tras no mostrarse excesivamente competitivo en Malasia, el piloto de Rímini parece volver por sus fueros en esta carrera y, junto a Pedro Acosta, puede erigirse en la alternativa al tradicional dominio de Ducati.

MÁRQUEZ, MEJOR CIFRA PERSONAL DE PODIOS. Asimismo, Alex Márquez, que hoy comienza en la 5ª posición, ha logrado 11 podios esta temporada, su mejor cifra no solo en MotoGP sino en todas las categorías.

ALEX MÁRQUEZ HUELE A RÉCORD EN EL EQUIPO GRESINI. El piloto español ha logrado tres victorias en la presente temporada y podría igualar el récord de carreras ganadas de un piloto del equipo Gresini en una misma temporada en 500cc/MotoGP (lograron cuatro Enea Bastianini en 2024 y Sete Gibernau en 2003 y 2004).

Ayer en el Sprint se impuso un Alex Márquez en estado de gracia. El piloto de Cervera confirmó hace dos semanas el subcampeonato de MotoGP en el GP de Malasia y ayer logró la cuarta victoria en un Sprint de su trayectoria, la segunda en el presente curso.

Parece que el regreso de la competición a Europa está confirmando las tendencias vistas en las últimas carreras en lo que respecta especialmente al gran momento de Alex Márquez y la crisis de la que no parece recuperarse Pecco Bagnaia.