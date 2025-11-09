Gran Premio de

Joel Kelso

1 Joel Kelso

Máximo Quiles

2 Máximo Quiles

+00:00:00.467

Joel Esteban Ruiz

3 Joel Esteban Ruiz

+00:00:00.634

Ángel Piqueras

4 Ángel Piqueras

+00:00:00.634

Adrián Fernández

5 Adrián Fernández

+00:00:00.879

Álvaro Carpe

6 Álvaro Carpe

+00:00:01.269

Guido Pino

7 Guido Pino

+00:00:01.269

Casey O'Gorman

8 Casey O'Gorman

+00:00:01.323

David Almansa

9 David Almansa

+00:00:02.013

Scott Ogden

10 Scott Ogden

+00:00:02.178

Taiyo Furusato

11 Taiyo Furusato

+00:00:02.234

Marco Morelli

12 Marco Morelli

+00:00:02.432

Valentín Perrone

13 Valentín Perrone

+00:00:02.543

Hakim Danish

14 Hakim Danish

+00:00:02.876

Brian Uriarte Diego

15 Brian Uriarte Diego

+00:00:03.012

Luca Lunetta

16 Luca Lunetta

+00:00:03.123

Dennis Foggia

17 Dennis Foggia

+00:00:03.212

Stefano Nepa

18 Stefano Nepa

+00:00:03.323

Nicola Fabio Carraro

19 Nicola Fabio Carraro

+00:00:03.543

Eddie O'Shea

20 Eddie O'Shea

+00:00:03.678

Matteo Bertelle

21 Matteo Bertelle

+00:00:04.123

Zen Minati

22 Zen Minati

+00:00:05.432

Jesús Ríos

23 Jesús Ríos

+00:00:05.678

Ruché Moodley

24 Ruché Moodley

+00:00:06.123

Cormac Buchanan

25 Cormac Buchanan

+00:00:08.765

3 Gran inicio de carrera también para Joel Esteban !!! El piloto, que participa en esta carrera como sustituto, marcha en estos momentos en la tercera posición tra superar a Ángel Piqueras. 2 Parece que Máximo Quiles ha conseguido detener el golpe y ahora se acerca a la posición de Joel Kelso. 2 Joel Kelso ha logrado cuatro podios en el presente curso y hoy aspira a conseguir su primera victoria en Moto3. 2 Cinco décimas de diferencia ya entre Joel Kelso y Máximo Quiles. 1 Buena salida también un Máximo Quiles que ya es segundo !!! Ángel Piqueras ha caído hasta la cuarta posición. 1 Gran salida de Joel Kelso !!! El piloto de la pole mantiene la primera posición y trata de destacarse desde el comienzo.   Hoy comienza desde la pole Joel Kelso, la segunda de la temporada y la tercera en su trayectoria en Moto3. Scott Orgen y Máximo Quiles completan la primera línea, mientras que Máximo Quiles arranca en la cuarta posición.   De cara a la lucha por el subcampeonato, Ángel Piqueras es el que mejor lo tiene, con 13 puntos de ventaja en estos momentos con respecto a Máximo Quiles.   En lo deportivo, todo está ya decidido después de que José Antonio Rueda certificara el título de forma matemática en el pasado Gran Premio de Japón.   La menor de las tres categorías continúa impactada por el gravísimo accidente de hace dos semanas entre José Antonio Rueda, campeón este año de su categoría, y Noah Dettwiler. El suizo sufrió las consecuencias más severas y llegó a sufrir tres paradas cardiacas, aunque por suerte se le consiguió reanimar.   Después de las victorias de Diogo Moreira en Moto2 y de Marco Bezzecchi en MotoGP, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos momentos en la prueba de Moto3, en esta ocasión la última de la jornada.

