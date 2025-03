Tradición en perfecta y total simbiosis con la innovación

Agapito Ojosnegros Lázaro Lunes, 14 de septiembre 2020, 10:47 Comenta Compartir

Carlos Moro es el fundador del grupo Bodegas Matarromera, compañía que adopta el nombre de su bodega primigenia: Matarromera, ubicada en Ribera del Duero. En esta misma DO el grupo tiene dos bodegas más: Renacimiento y Emina Ribera; y en la DO Rueda, Emina Rueda. En la DO Cigales se ubica Valdelosfrailes, y Cyan en la DO Toro. En la DOCa Rioja el grupo posee Bodegas Carlos Moro y en la DO Ribeiro elabora en Casar de Vide. Sus vinos están presentes en más de 80 países. Aceite, cosmética y vino de baja graduación de su planta de deconstrucción molecular son otros proyectos de un grupo que apuesta decididamente por la calidad, innovación, sostenibilidad y el enoturismo. Moro, de familia de larga tradición vitivinícola, cursó la carrera de ingeniero agrónomo, las diplomaturas de Economía de la Empresa y Economía de la Pyme, el Máster en Tecnología de la Información y de las Comunicaciones, y los cursos de Doctorado de Enología y Viticultura. Importantes premios jalonan su carrera, así como la puesta en marcha y consolidación de proyectos de manera permanente. Matarromera ha recibido el prestigioso Premio Nacional de Innovación y el de Alimentos de España, entre otros.