Herida al ser arrollada por un coche en Villa de Prado

Ya está bien de atropellos, se que los peatones alguna vez pasamos por donde no debemos, pero que pasa con los conductores, en que van pensando, por dios, ¡¡¡YA ESTA BIEN!!!, que se centren en lo que ocurre en las calles o carreteras, y vayan centrados, no hablando con el móvil o mirando a las "paviotas", que los hay, encima nos creemos, cuando tenemos un volante en las manos, que somos los reyes del mambo. Al final despues de tantos accidentes en Valladolid, ya no echo la culpa a los peatones, los coches son los que tienen que tener cuidado, que son los que matan.