Más de cuatrocientos pacientes al día desbordan las urgencias del Río Hortega

Cuando la Sanidad Pública era competencia del Estado y la Gestiona el INSALUD no había tantos problemas en las Urgencias de los Hospitales ni tantas listas de Espera para Atención Primaria ni para los Especialistas. Esto demuestra que tener 17 Servicios de Salud en España no resulta nada positivo. La Sanidad, como la Educación y otras competencias nunca debieron ser transferidas a las Comunidades Autónomas. Porque para lo único que han servido es para tener una multitud de Cargos Políticos para gestionarlas y no han mejorado en las Prestación Sanitaria.