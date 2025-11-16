Volver al inicio

27 Ha sido un auténtico privilegio contarles todo lo que ha pasado en una temporada realmente intensa, con 22 Grandes Premios repletos de momentos inolvidables que ya forman parte de la historia. Les esperamos la próxima temporada. Hasta entonces, sean felices. Saludos cordiales.

27 La temporada termina con esta carrera, pero pasado mañana comienzan ya los primeros test preparatorios de la próxima campaña, la de 2026, que comenzará el próximo 1 de marzo en Tailandia.

27 Hoy les hemos contado como Diogo Moreira se ha proclamado campeón de Moto2, mientras que José Antonio Rueda se ha llevado el título en la menor de las tres categorías.

27 Ahora sí. Concluye de forma oficial la temporada de motociclismo. Marc Márquez ha sido el campeón de MotoGP con 545 puntos, seguido de Alex Márquez y de Marco Bezzecchi.

27 Con su victoria, Marco Bezzecchi ha sido el primer piloto de Aprilia capaz de conseguir tres triunfos en una misma temporada en MotoGP e iguala a Aleix Espargaró como piloto más laureado con la marca de Noale en la clase reina.

27 Fabio Di Giannantonio completa el podio. El piloto italiano salva el honor de Ducati en esta carrera y consigue terminar por tercera vez en el cajón en el presente curso.

27 Raúl Fernández finaliza en la segunda posición y consigue el doblete para Aprilia. El piloto de San Martín de la Vega consigue su segundo podio de la temporada tras su victoria en el pasado Gran Premio de Australia y termina en el cajón en dos de sus tres últimas carreras tras no haberlo logrado en ninguna de sus 75 primeras en la clase reina.

27 VICTORIA DE MARCO BEZZECCHI !!! Logra su tercera victoria de la temporada y logra igualar a Aleix Espargaró como piloto con más triunfos con Aprilia en la máxima categoría.

27 ÚLTIMA VUELTA !!! Marco Bezzecchi mantiene cinco décimas de ventaja con respecto a un Raúl Fernández al que le hubiera hecho falta alguna vuelta adicional para poder alcanzar al italiana.

26 SEGUNDO FABIO DI GIANNANTONIO !!! Ha superado a Pedro Acosta y aspira a terminar en el podio por cuarta vez esta temporada.

26 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Sufre ahora Pedro Acosta !!! Fabio Di Giannantonio le ha cogido el rebufo y trata ya de superarle.

25 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Caída de Fabio Quartararo. El 'Diablo' abandona y pone fin a una racha de 13 carreras consecutivas terminando en la zona de puntos, la mejor racha en la actual temporada y la mejor desde una de 15 Grandes Premios entre 2023 y 2024.

24 Maverick Viñalez entra en el pit line y abandona. No sabemos si es un problema con los neumáticos o que no aguanta más sobre la moto. Recordemos que, al igual que Jorge Martín, volvía hoy a la competición tras una larga lesión.

23 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL !!! Esta podría ser la segunda vez que Marco Bezzecchi logra dos victorias consecutivas en MotoGP. La otra vez fue en 2023, con Ducati, cuando logró imponerse en los Grandes Premios de Países Bajos y Gran Bretaña.

22 En cabeza de carrera todo sigue igual. Marco Bezzecchi continúa administrando la renta que mantiene con respecto a Raúl Fernández, cuidando al máximo los neumáticos y cada vez más cerca de conseguir su tercera victoria de la temporada.

21 Está sufriendo mucho con el neumático Alex Márquez. Ahora es Fabio Di Giannantonio el que le supera con relativa facilidad y sigue perdiendo posiciones el subcampeón de MotoGP en la actual temporada.

20 PEDRO ACOSTA SUPERA A ALEX MÁRQUEZ !!! El piloto de KTM se hace con la tercera posición y se asegura al menos la tercera posición.

20 Pedro Acosta no puede con Akex Márquez. Le está ralentizando y ojo porque está a punto de unirse a la pelea Fabio Di Giannantonio.

19 Parece que, pir detrás, Fermín Aldeguer ha salido airoso del duelo que ha estado manteniendo con Jack Miller y Luca Marini. Se consolida en la 6ª posición, pero lo va a tener muy difícil para poder alcanzar a Fabio Di Giannantonio.

18 Pedro Acosta ya le ha echado el lazo a Álex Márquez y podría tratar de superarle en breves instantes.

17 Ojo a Raúl Fernández que se está acercando poco a poco a la posición de Marco Bezzecchi. También Pedro Acosta se está echando encimade Álex Márquez.

16 ABANDONA JORGE MARTÍN !!! Lo hace voluntariamente y entre los aplausos de su equipo. Recordemos que regresaba a la competición este fin de semana después de superar una lesión en un año que ha sido un auténtico calvario debido a los continuos problemas físicos. Hay que pensar ya en la próxima temporada y ojalá podamos volver a ver al madrileño compitiendo a su máximo nivel.

15 Pedro Acosta se encuentra cada vez más cerca de Alex Márquez. De más a menos en esta carrera el piloto de Gresini y se podría terminar quedando fuera del podio después de haberse impuesto ayer en el Sprint.

14 Buena carrera hasta el momento de Joan Mir !!! El balear ha ido ganando posiciones desde que tuviera que realizar la long lap de sanción y ahora mismo milita en la 11ª posición.

14 Marco Bezzecchi mantiene algo más de un segundo de ventaja con respecto a Raúl Fernández. La ventaja parece confortable, pero no está todo escrito ni mucho menos en esta última carrera de la temporada.

13 Asimismo, Marco Bezzecchi podría conseguir su tercera victoria con Aprilia y convertirse en el piloto más laureado con la marca de Noale en la máxima categoría, igualando a Aleix Espargaró.

13 Marco Bezzecchi acumula ocho presencias en el podio esta temporada en MotoGP, su récord en una misma temporada en la clase reina.

12 SEGUNDO RAÚL FERNÁNDEZ !!! Como están las Aprilia, derribando muros carrera tras carrera. Raúl Fernández ha superado a Alex Márquez, se sitúa en la segunda plaza y tenemos a dos Aprilia ocupando las dos primeras posiciones en esta carrera.

12 Más de un segundo de ventaja de Marco Bezzecchi sobre Alex Márquez !!! Y ojo porque algo le pasa a Alex Márquez, se le ha echado encima Raúl Fernández.

11 Batalla ahora entre Fermín Aldeguer y Luca Marino por la 7ª posición. Ha habido un intercambio de adelantamientos y de momento resiste el español en ese puesto.

10 Lo va a tener muy complicado Pedro Acosta para aspirar al podio en esta carrera. Parece que Raúl Fernández se le ha escapado de forma definitiva, a casi tres segundos de su posición.

9 No termina Alex Márquez de coger la rueda de Marco Bezzecchi y el piloto de Aprilia está demostrando volver a ser el piloto más solvente en pista en este tramo final de temporada.

8 Nuevo fin de semana desastroso para el Ducati Lenovo Team y es que, desde que Marc Márquez sufriera la lesión que le ha hecho perderse el tramo final de temporada, las malas noticias se han ido acumulando con un Pecco Bagnaia que ha completado una de sus peores temporadas desde que llegara a MotoGP en 2019.

7 Mantiene Marco Bezzecchi el primer puesto y cuenta con tres décimas de ventaja con respecto a Alex Márquez.

7 CAÍDA DE AI OGURA !!! El piloto japonés también se ve obligado a abandonar.

6 No lo hemos comentado, pero Franco Morbidelli también ha abandonado debido a los problemas derivados de esa caída que tuvo justo cuando se estaba formando la parrilla de salida, antes del inicio de la carrera.

6 Buen inicio de carrera en su regreso a la competición de Maverick Viñales. El piloto de Roses pilota en la 12ª posición, justo por detrás de Fabio Quartararo.

5 Jorge Martín ya ha cumplido las dos long laps de sanción y ha regresado a pista en la última posición.

4 CUARTO PEDRO ACOSTA !!! El piloto murciano supera a Fabio Di Giannantonio y habrá que ver si el piloto de KTM puede dar caza a Raúl Fernández y pelear por el podio.

4 RAÚL FERNÁNDEZ TERCERO !!! Ha superado a Fabio Di Giannantonio y hay dos Aprilia ocupando las tres primeras posiciones.

3 Ponemos un poco de orden. Johann Zarco ha sido sancionado por derribar a Francesco Bagnaia. El francés sigue en carrera, mientras que el piloto de Turín se ha visto obligado a abadonar como hemos comentado anteriormente.

3 Alex Márquez ha marcado la primera vuelta rápida en carrera y el piloto de Ducati trata de dar caza a un Marco Bezzecchi que se mantiene en primera posición.

2 Hay pilotos que tienen que cumplir sanciones. Jorge Martín arrastraba una sanción de dos long laps, mientras que Joan Mir y Johann Zarco tienen que realizar una.

2 DATO. Francesco Bagnaia ha abandonado en sus cincoúltimas carreras de forma consecutiva, su peor racha en su trayectoria en MotoGP.

1 CAÍDA DE PECCO BAGNAIA !!! Vaya año para el italiano... Se ve obligado a abandonar a las primeras de cambio y este es, atención, su 5º abandono consecutivo.

1 COMIENZA LA CARRERA !!! MANTIENE BEZZECCHI LA PRIMERA POSICIÓN !!!

Problemas para Morbidelli !!! Se ha caído y tendrá que salir desde el pit line.

Repasamos la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Fermín Aldeguer parte desde la 9ª posición, Joan Mir en la 10ª, Aleix Espargaró en la 14ª, Alex Rins en la 19ª y Augusto Fernández en la 23ª.

Y hoy es también un día de despedidas. Es el caso de Miguel Oliveira, que disputa su última carrera en MotoGP. Se despide de la clase reina tras 117 carreras (incluyendo esta última), siendo el único piloto portugués que ha participado en el Campeonato del Mundo de 500cc/MotoGP. Ha conseguido cinco victorias, siete podios y una pole position hasta el momento.

JORGE MARTÍN, INMEJORABLES RESULTADOS EN VALENCIA. El escenario hoy es bien diferente, pero el piloto madrileño ha conseguido terminar en el podio (2º en 2021 y 3º en 2022) en dos de los tres Grandes Premios de Valencia que ha disputado hasta el momento en MotoGP, aunque abandonó en el último.

En esta carrera regresan tanto Jorge Martín como Maverick Viñales, ausentes por lesión en las últimas citas mundialistas. El piloto de Aprilia comienza la prueba en la 17ª plaza, mientras que el de KTM lo hace desde la 21ª plaza.

Pedro Acosta ha terminado en el podio en cinco de sus 10 últimas carreras de MotoGP, los mismos que en las 31 primeras carreras en la clase reina.

PEDRO ACOSTA, COLECCIONISTA DE PODIOS. El ‘Tiburón’ de Mazarrón ha conseguido diez podios hasta el momento en MotoGP y es el piloto actual con más podios sin haber conseguido ninguna victoria en la máxima categoría.

Raúl Fernández arranca en una fantástica 4ª posición, mientras que Pedro Acosta vuelve a ser la mejor KTM de la parrilla de salida y saldrá desde la 5ª plaza.

Fabio di Giannantonio completa la primera línea de la parrilla de salida. El piloto transalpino ha conseguido puntuar en sus seis últimas carreras de MotoGP y, si lo consigue en el próximo Gran Premio de Valencia, será su mejor racha en la actual temporada y la mejor desde una de 11 entre 2023 y 2024.

ALEX MÁRQUEZ A LAS PUERTAS DE HACER HISTORIA CON GRESINI. El piloto español, que hoy arranca en la segunda plaza, ha logrado tres victorias en la presente temporada y podría igualar el récord de carreras ganadas de un piloto del equipo Gresini en una misma temporada en 500cc/MotoGP (lograron cuatro Enea Bastianini en 2024 y Sete Gibernau en 2003 y 2004).

ALEX MÁRQUEZ ASPIRA A SU PRIMER DOBLETE. Ayer en el Sprint se impuso Alex Márquez y hoy aspira a conseguir su primer doblete de la temporada, cerrando un año que ha sido el mejor de su trayectoria en la clase reina. El piloto de Cervera logró su tercera victoria en este formato corto de carrera de la temporada, la segunda consecutiva.

BEZZECCHI, A GOLPE DE RÉCORD. Marco Bezzecchi ha sido el segundo piloto que logra dos victorias con Aprilia en MotoGP y podría igualar al piloto más laureado con la marca italiana en la clase reina (Aleix Espargaró, tres). El italiano, además, acumula ocho presencias en el podio esta temporada en MotoGP, récord en una misma temporada en la clase reina.

Hoy precisamente sale desde la pole Marco Bezzecchi, la 9ª de su trayectoria en MotoGP y la 5ª en sus diez últimas carreras.

Este es el caso especialmente de Aprilia que, en el pasado Gran Premio de Portugal, logró su tercera victoria de la temporada (dos de Marco Bezzecchi y una de Raúl Fernández).

Este es el caso especialmente de Aprilia que, en el pasado Gran Premio de Portugal, logró su tercera victoria de la temporada (dos de Marco Bezzecchi y una de Raúl Fernández).

En MotoGP, la ausencia de Marc Márquez en este tramo final de la temporada, está propiciando que haya actores que se están atreviendo a desafiar el tradicional dominio de Ducati a lo largo de las últimas temporadas.

Tras las victorias de Adrián Fernández en Moto3 y de Izan Guevara en Moto2, ponemos ya el foco en todo lo que sucederá dentro de unos minutos en la última carrera del curso en MotoGP.