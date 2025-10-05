Gran Premio de Indonesia

Carrera | Vuelta 22/22
Diogo Moreira

1 Diogo Moreira

00:34:23.800

Manuel González

2 Manuel González

+00:00:04.678

Izan Guevara Bonnin

3 Izan Guevara Bonnin

+00:00:07.261

Arón Canet

4 Arón Canet

+00:00:09.050

Barry Baltus

5 Barry Baltus

+00:00:09.518

Albert Arenas Ovejero

6 Albert Arenas Ovejero

+00:00:11.109

Joe Roberts

7 Joe Roberts

+00:00:11.544

Iván Ortola

8 Iván Ortola

+00:00:14.591

Collin Veijer

9 Collin Veijer

+00:00:15.022

Jake Dixon

10 Jake Dixon

+00:00:15.363

Adrián Huertas

11 Adrián Huertas

+00:00:19.100

Darryn Binder

12 Darryn Binder

+00:00:19.352

Senna Agius

13 Senna Agius

+00:00:19.501

Ayumu Sasaki

14 Ayumu Sasaki

+00:00:22.632

Alonso López

15 Alonso López

+00:00:23.648

Zonta van den Goorbergh

16 Zonta van den Goorbergh

+00:00:23.994

Tony Arbolino

17 Tony Arbolino

+00:00:27.880

Daniel Muñoz

18 Daniel Muñoz

+00:00:28.125

Yuki Kunii

19 Yuki Kunii

+00:00:32.451

Mario Suryo Aji

20 Mario Suryo Aji

+00:00:32.925

Jorge Navarro

21 Jorge Navarro

+00:00:37.634

Celestino Vietti

22 Celestino Vietti

OUT

Filip Salac

23 Filip Salac

OUT

Unai Orradre

24 Unai Orradre

OUT

Alex Escrig

25 Alex Escrig

OUT

Daniel Holgado

26 Daniel Holgado

OUT

David Alonso

27 David Alonso

OUT

Marcos Ramírez

28 Marcos Ramírez

OUT

