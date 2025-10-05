1 Diogo Moreira
00:34:23.800
2 Manuel González
+00:00:04.678
3 Izan Guevara Bonnin
+00:00:07.261
4 Arón Canet
+00:00:09.050
5 Barry Baltus
+00:00:09.518
6 Albert Arenas Ovejero
+00:00:11.109
7 Joe Roberts
+00:00:11.544
8 Iván Ortola
+00:00:14.591
9 Collin Veijer
+00:00:15.022
10 Jake Dixon
+00:00:15.363
11 Adrián Huertas
+00:00:19.100
12 Darryn Binder
+00:00:19.352
13 Senna Agius
+00:00:19.501
14 Ayumu Sasaki
+00:00:22.632
15 Alonso López
+00:00:23.648
16 Zonta van den Goorbergh
+00:00:23.994
17 Tony Arbolino
+00:00:27.880
18 Daniel Muñoz
+00:00:28.125
19 Yuki Kunii
+00:00:32.451
20 Mario Suryo Aji
+00:00:32.925
21 Jorge Navarro
+00:00:37.634
22 Celestino Vietti
OUT
23 Filip Salac
OUT
24 Unai Orradre
OUT
25 Alex Escrig
OUT
26 Daniel Holgado
OUT
27 David Alonso
OUT
28 Marcos Ramírez
OUT