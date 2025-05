Volver al inicio 14 Intenta Arón Canet romper la carrera. Está poniendo toda la carne en el asador, pero no consigue despegarse de un David Alonso que aspira a conseguir su primer podio en la categoría intermedia. 13 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL !!! Recordemos que Manu González, el actual líder de Moto2 se ha visto obligado a abandonar debido a una caída y Arón Canet podría arrebatarle esa posición de privilegio siempre que gane la carrera o sea segundo. 12 Parece que el que sufre en estos momentos para mantenerse en la cabeza de carrera es Izan Guevara. El balear ocupa en 5º puesto y se muestra incapaz de coger la rueda de Senna Agius. 12 RECUPERA ARÓN CANET EL PRIMER PUESTO !!! No hay tregua. David Alonso trata ahora de asentarse en la segunda posición y resiste de momento el acoso de Diogo Moreira. 11 LÍDER DAVID ALONSO !!! Increíble el movimiento del colombiano, siendo capaz de liderar por primera vez una carrera de Moto2. 11 PRIMERO DIOGO MOREIRA !!! Pero reacciona a la velocidad de la luz Arón Canet y recupera el primer puesto. Tremendo el duelo entre ambos, con varios ataques y contraataques. 10 Comentar que Jake Dixon, el único piloto británico en la categoría intermedia, no pasa de la 10ª posición, por lo que no podrá reeditar su victoria del año pasado en Silverstone, en el Gran Premio de su país. 9 No entrega la cuchara Diogo Moreira. El brasileño sigue a la estela de Arón Canet y también David Alonso está llegando a la cabeza de carrera, arrastrando a Izan Guevara y Senna Agius, por lo que son cinco los pilotos que optan a la victoria en este espectacular Gran Premio de Gran Bretaña. 8 Arón Canet podría conseguir hoy su segunda victoria de la temporada después de imponerse en el pasado Gran Premio de Catar. 8 TERCERO DAVID ALONSO !!! Tremenda la batalla que están manteniendo el colombiano, Izan Guevara y Senna Agius por ese tercer puesto. 8 Parece que se estabiliza un poco la carrera tras unas primeras vueltas absolutamente frenéticas. 7 CUARTO DAVID ALONSO !!! No, no pudo finalmente consolidar el adelantamiento y ahora cae a la 5ª plaza al verse sorprendido por Senna Agius. 6 Sigue David Alonso en la cuarta posición !!! El colombiano se está acercando a Izan Guevara y atención porque podría conseguir hoy su primer podio en Moto2. 5 Comentar que Manu González ha tenido que abandonar finalmente y registra hoy su segundo 'cero' de la temporada tras no poder puntuar tampoco en el pasado Gran Premio de Las Américas. 5 En estos momentos, Arón Canet pasaría a ocupar la primera posición de la clasificación de pilotos con 120 puntos, nueve más que Manu González. 5 Sigue liderando Arón Canet, aunque continúa teniendo completamente pegado a un Diogo Moreira muy incisivo y que no se ha conformado con la segunda plaza que actualmente ocupa en ningún momento. 4 CAÍDA DE MANU GONZÁLEZ !!! Se fue al suelo en una acción con Barry Baltus y el incidente será investigado por Dirección de Carrera. En cualquier caso, terminan sus opciones de poder marcar un puesto competitivo en esta carrera y Arón Canet puede convertirse en el gran beneficiado. 3 Comienza a reaccionar Manu González !!! El madrileño se sitúa en la séptima posición y tiene opciones de seguir remontando posiciones. 3 Paso al frente de Arón Canet !!! Ha conseguido la primera vuelta rápida en carrera y trata de poner tierra de por medio con respecto a un Diogo Moreira que ha recuperado también la segunda posición tras superar a Izan Guevara. 2 Recupera Arón Canet la primera posición !!! Mucha lucha por los primeros puestos en este primer tramo de la carrera. 2 IZAN GUEVARA LÍDER !!! El piloto balear se ha metido en la pelea entre Arón Canet y Diogo Moreira y de momento sale bien parado. 1 Y mala salida de Manu González !!! El actual líder de Moto2 ha caído hasta la 11ª posición y tendrá que remontar muchas posiciones si quiere poder aspirar a la victoria. 1 Lo intenta Diogo Moreira !!! Pero mantiene finalmente Arón Canet la primera posición. Especial mención merece el cuarto puesto de inicio de David Alonso, el mejor desde que aterrizara en la categoría intermedia en la presente campaña. El colombiano se paseó el año pasado en Moto3 y había muchas expectativas para ver su desempeño en Moto2 y, aunque se encuentra en pleno periodo de adaptación, lo cierto es que se le ve cada vez más competitivo y Recordemos que Manu González cuenta con 111 puntos, 16 más que Arón Canet y 34 con respecto a a Jake Dixon. Manu González arranca desde la segunda posición, mientras que Diogo Moreira completa la primera línea de la parrilla. Lo cierto es que solo Arón Canet parece ser capaz de poner coto al dominio del madrileño y hoy sale desde la pole position. Se trata de la primera que consigue en la presente temporada y la primera desde el Gran Premio Solidario de Barcelona, en la que fue la última carrera de la temporada de 2004. Como comentábamos, la categoría intermedia suena al compás que marca un Manu González que ha conseguido tres victorias en las seis carreras disputadas hasta este momento, las dos últimas de forma consecutiva. Ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos minutos en la carrera de Moto2, la primera en ponerse hoy en marcha. Repasamos los horarios de hoy y atención porque hay importantes cambios con respecto al resto de Grandes Premios disputados en suelo europeo. La acción comienza a las 12:15 horas (horario peninsular) con la disputa de carrera de Moto2. A las 14:00 arranca MotoGP, mientras que la prueba de Moto3 se inicia a las 15:30. Rueda afronta esta carrera con 116 puntos en su casillero, 29 con respecto a Ángel Piqueras y 39 sobre Joel Kelso. En Moto3 domina con autoridad José Antonio Rueda. El piloto sevillano es líder destacado en la menor de las tres categorías tras llevase el triunfo en cuatro de las seis carreras disputadas. Manu González cuenta con 111 puntos, 16 más que Arón Canet y 34 con respecto a un Jake Dixon que tratará de mostrarse otra vez competitivo en casa después de tres carreras en las que no ha podido pelear por terminar en los primeros puestos. Esto en lo que respecta a MotoGP. En Moto2, Manu González continúa imponiendo su ley, con tres victorias en las seis carreras disputadas hasta este momento, las dos últimas de forma consecutiva. Esta será la 47ª edición del Gran Premio de Gran Bretaña y nunca un piloto británico ha ganado a lo largo de la historia en 500cc/MotoGP. Los últimos pilotos locales que compitieron en esta carrera fueron Cal Crutchlow y Jake Dixon en 2021. Marc Márquez afronta la carrera como líder de la clasificación general con 180 puntos, 19 más que Alex Márquez y 56 con respecto a Francesco Bagnaia. Alex Márquez y Francesco Bagnaia completan la primera línea, mientras que Marc Márquez comienza hoy desde la cuarta plaza, su peor posición de salida en la presente temporada. Hoy vuelve a salir desde la pole Fabio Quartararo y ya van tres consecutivas. El piloto francés no conseguía tres poles consecutivas desde 2021 (cuando disfrutó de una racha de cinco) y habrá que ver si hoy consigue trasladar ese dominio en las sesiones de calificación a la carrera. No obstante, ayer Alex Márquez consiguió su primera victoria al sprint en la presente temporada y la tercera en su trayectoria. El de Silverstone es un trazado que se le da tradicionalmente muy bien al piloto español, no en vano firmó en este mismo escenario su primera victoria en un sprint en 2023. También Alex Márquez corre presionado en esta carrera tras sufrir en el pasado Gran Premio de Francia su primer abandono de la temporada. El piloto de Cervera no sufre dos abandonos consecutivos desde 2024 (Grandes Premios de Indonesia y Japón). Y lo cierto es que su actuación de ayer no invita precisamente al optimismo, puesto que se desmoronó en el sprint y no pudo pasar de la sexta posición. Francesco Bagnaia se encuentra cada vez más lejos de Marc Márquez y de Alex Márquez en la clasificación general, por lo que no se puede permitir más errores si no quiere ver como queda descartado de la lucha por el título en esta primera mitad de la temporada. El Marc Márquez dominante y arrollador en todos los circuitos contrasta con un Pecco Bagnaia al que no le están saliendo bien las cosas en este inicio de temporada. El piloto turinés, desplazado este año como buque insignia de Ducati, no pudo sumar ningún punto en el pasado Gran Premio de Francia, ni en la carrera (16º) ni en el sprint (abandonó), algo que nunca le había sucedido desde la introducción de los sprint en 2023. Aún así, el piloto del equipo Ducati Lenovo Team intentará recuperar hoy la senda de la victoria tras dos carreras en las que no ha podido subir a lo más alto del podio, con un 12º puesto tras sufrir una caída en el Gran premio de España y ser 2º hace dos semanas en Le Mans en una carrera loca marcada por la lluvia. Y es que, desde que consiguiera ese triunfo en 2014, Marc Márquez ha abandonado en cuatro de sus últimas siete carreras en este trazado en la clase reina. De hecho, el de Silverstone (cuatro) es, junto a Mugello, el circuito en el que más veces ha abandonado en MotoGP. Marc Márquez se ha puesto en modo caníbal y trata de extender su dominio incluso en circuitos en los que tradicionalmente le ha costado más, caso de Lusail en el Gran Premio de Catar, o este mismo de Silverstone, en el que solo ha conseguido una victoria en 2014. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de Gran Bretaña de motociclismo desde el Circuito de Silverstone, la 7ª carrera de la temporada 2025. ¿Preparados? Comenzamos…