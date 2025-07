Volver al inicio 14 No termina Jake Dixon de poder enlazar con los dos primeros, aunque no desiste el británico de poder optar a la victoria en una carrera en la que se continúa mostrando muy fuerte. 13 Por su parte, ni manu González ni Arón Canet ofrecen demasiados síntomas de mejora y se han quedado estancados de momento en la 9ª y 10ª posición. 12 Da otro giro de guión Diogo Moreira !!! Ya es 4º el piloto brasileño en una carrera extraordinaria. 11 Deniz Öncü trata de hacerse fuerte en cabeza de carrera y cuenta ahora con tres décimas de diferencia con respecto a un Barry Baltus que no se da por vencido. 9 Ya es 5º Diogo Moreira !!! Sigue escalando posiciones y trata ahora de acercarse a la altura de un Albert Arenas que milita en la cuarta plaza. 8 Lidera ahora la carrera Deniz Öncü, aunque solo cuenta con apenas dos décimas con respecto a Barry Baltus, mientras que Jake Dixon trata de recuperar y ahora ocupa el tercer puesto. 7 CAÍDA DE TONY ARBOLINO !!! Había perdido la primera posición y en su intento de recuperar y tratar de dar caza a Deniz Öncü ha terminado por desequilibrarse. 6 Sigue la progresión de un Diogo Moreira en esta carrera. Ya es 7º el piloto brasileño, por delante tanto de Arón Canet como de Manu González. 5 Continúa Tony Arbolino lideraando la carrera, mientras que Deniz Öncü es segundo y trata de dar caza al italiano en estos momentos. 4 En estos momentos, Manu González y Arón Canet tendrían el mismo número de puntos en el Campeonato Mundial de Moto2 y ambos compartirían la primera posición. 3 Impresionante la reacción de Diogo Moreira !!! Salía en la 25ª posición y ya es 10º, a la estela de un Arón Canet que es 9º. Manu González, por su parte, ocupa la 14ª posición. 3 CAÍDA DE ALONSO LÓPEZ !!! Mala suerte para el piloto de Los Molinos y se ve obligado a abandonar. 2 Se confirma la sanción a Senna Agius por haberse adelantado en la salida. Tendrá que realizar una doble long lap. 1 Tony Arbolino se ha hecho con la primera posición. Hacía mucho que el italiano no era capaz de liderar una carrera. Por su parte, Jake Dixon, el piloto de la pole, ha caído hasta la séptima posición. 1 COMIENZA LA CARRERA !!! Parece que Senna Agius se ha adelantado en la salida. Barry Baltus y Tony Arbolino completan la primera línea de la parrilla de salida, mientras que da la sensación de que Manu González lo va a tener hoy difícil comenzando desde la 16ª plaza. Peor incluso le fueron las cosas a Diogo Moreira en la sesión de calificación de ayer y arranca en la 25ª plaza. Arón Canet sale desde la 12ª posición. Dixon ha conseguido su segunda pole de la temporada, la octava en su trayectoria en Moto2 y se impuso en el pasado Gran Premio de Las Américas, la última vez que comenzó desde la primera posición de la parrilla de salida. De hecho, los tres primeros clasificados en el ranking de pilotos en Moto2 coparon las primeras posiciones en la última carrera, aunque hoy es Jake Dixon, el cuarto clasificado, el que parte desde la pole y tiene la oportunidad de poder meterse en la lucha por el título. Moto2 se presenta como la categoría más igualada con Manu González como líder, con 159 puntos, cinco más que Arón Canet y 31 con respecto a un Diogo Moreira que logró en el pasado Gran Premio de los Países Bajos la primera victoria de su trayectoria. Después de la victoria de David Muñoz en Moto3, nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de Moto2. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Alemania de motociclismo desde el circuito de Sachsenring, la 11ª carrera de la temporada 2025. ¿Preparados? Comenzamos…