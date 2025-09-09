Dia afianza su crecimiento en Castilla y León con la apertura de nuevas tiendas, un gran centro logístico y la apuesta por proveedores locales

Un impacto de 567 millones de euros a la economía de Castilla y León

Dia se rige por su afán de ofrecer a los ciudadanos un supermercado de proximidad, facilitando en el día a día algo tan cotidiano como hacer la compra. En Castilla y León cuentan con cerca de 200 tiendas, de las cuales más de 100 operan bajo el modelo de negocio de franquicia. Valladolid lidera el volumen de tiendas con un total de 50, seguida por León con 28, Salamanca con 26 y Segovia con 21. A estos se suma su canal online, que llega al 70% de los hogares castellanoleoneses, incluyendo 500 poblaciones con menos de 10.000 habitantes, favoreciendo así a esa tristemente conocida como “España vaciada”.



Cabe destacar aperturas recientes en dos provincias, un supermercado en el Mercado de Abastos de Ávila, en Valladolid, Burgos o en León, entre otros. Además, durante lo que resta de año, Dia prevé la apertura de nuevas tiendas distribuidas por toda la comunidad. Actualmente, la compañía genera empleo directo y a través de sus franquicias para más de 2.000 personas.



Más allá de las aperturas de los citados supermercados, y como muestra de ese impulso a la economía de la comunidad, este año dieron comienzo las obras de un nuevo centro logístico en León, cuya apertura se prevé para el primer trimestre de 2026. El almacén ocupará una superficie de 64.000 metros cuadrados y supone un hito dentro del Plan Estratégico ‘Creciendo cada día’ de la compañía. Con una inversión de cerca de 42 millones de euros, el centro logístico prestará servicio a cerca de 200 tiendas de Dia en Castilla y León y también en Asturias. Asimismo, generará 150 nuevos puestos de trabajo en la provincia.



En 2024, la actividad de Dia en la comunidad aportó más de 567 millones de euros a la economía local, lo que supone un 0,8% del PIB de Castilla y León, de acuerdo con el Informe de Impacto de Dia en España 2024. Conviene destacar que trabajan con 100 proveedores locales, tanto grandes grupos multinacionales como pequeños productores locales, seleccionados con exigentes criterios de calidad y seguridad alimentaria.



Con todo, el modelo de proximidad de Dia es clave a la hora de generar valor para la economía y el empleo local, contribuyendo así a fortalecer el tejido económico y social en Castilla y León. No en vano, genera un impacto total en el empleo de más de 4.000 personas en toda la cadena de valor –incluyendo empleos directos, indirectos e inducidos–, y más de 312 millones de euros en valor añadido para la cadena en la región.

Apuesta por los proveedores locales

Cada vez estamos más concienciados acerca de la importancia de priorizar los productos de temporada y de proximidad en nuestra alimentación, tanto por motivos de salud, como económicos y relativos al cuidado del medio ambiente. Claro que por mucho que el consumidor quiera seguir esta pauta, es fundamental que dichos productos estén disponibles de forma fácil y accesible en los lineales del supermercado.



Bien lo saben desde Dia, quienes sirven a los usuarios el producto de proximidad de manera sencilla y accesible, gracias a su colaboración con una red de más de 100 proveedores locales en Castilla y León. Así, está garantizada la oferta de proximidad y calidad en sus productos y, a su vez, un impulso a la economía de la comunidad autónoma, que precisamente destaca por la excelencia de su sector agroalimentario.

Máxima calidad a precios asequibles

En Dia hay dos valores que van de la mano: la máxima calidad de sus productos y sus precios asequibles, ofreciendo a sus clientes un surtido completo y equilibrado, donde pueden elegir entre productos frescos, referencias de marca propia de la mejor calidad y las principales marcas de fabricante.



La compañía ha incorporado más de 180 nuevas referencias en su surtido de productos durante el primer semestre de este año, demostrando una clara orientación a la innovación. Muestra de ello son su línea “Dia Sin Gluten” y la gama de referencias específicas para cocinar con airfryer, así como novedosas incorporaciones en la sección de productos preparados, de limpieza del hogar y de cuidado personal, respondiendo así a las tendencias de la sociedad y las necesidades de los consumidores.



En paralelo a estos lanzamientos, la compañía ha aumentado este año su inversión en promociones en más de 25 millones de euros, hasta un total de 175 millones de euros, un 17% más que en 2024. Dicha inversión se traduce en ofertas semanales de hasta un 40% de descuento en más de 200 referencias, sobre todo en alimentos frescos, facilitando así que los usuarios accedan a productos de la máxima calidad sin que sus bolsillos se resientan.



Club Dia es el epicentro de sus promociones, siendo además el primer programa de fidelización de la distribución alimentaria en España, que cuenta actualmente con casi 6 millones de socios. Este programa ofrece descuentos personalizados, promociones exclusivas y ventajas únicas para los usuarios, permitiendo a las familias ahorrar hasta un 25% anual en su cesta de la compra, una cifra nada desdeñable en los tiempos que corren. En definitiva, Dia se postula así como el mejor aliado para el crecimiento económico, la alimentación saludable y el ahorro de los castellanoleoneses.