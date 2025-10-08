Esta fiesta es el broche de oro de una campaña, que ha contado con actividades como la vendimia nocturna en la Ruta del Vino de Rueda. Durante semanas, se han organizado visitas nocturnas a los viñedos, catas bajo las estrellas, maridajes en antiguas bodegas subterráneas e incluso experiencias que permiten al visitante participar en la recolección. Los participantes no solo conocieron los secretos de un vino emblemático, sino lo pudieron vivir en primera persona, sumergiéndose en la cultura de una tierra que late al ritmo de sus cepas.

Para celebrar la campaña de vendimia, la Ruta del Vino de Rueda organizó las Jornadas ‘Km0 Abierto por Vendimia’, que permitió vivir esta experiencia desde la autenticidad y el origen. Bodegas, productores y artesanos locales se unieron en estas jornadas para invitar a vivir la recolección de la uva y sus maridajes más auténticos en el corazón de Castilla y León. El calendario de actividades incluyó, tanto propuestas individuales de las bodegas, como los esperados ‘Maridajes de Vendimia’, encuentros que combinan vinos y productos locales especialmente pensados para la ocasión.

A su vez, la Ruta del Vino de Rueda organizó una jornada única para descubrir cómo el patrimonio vinícola puede convertirse en motor de desarrollo turístico y territorial dentro del Congreso de Enoturismo vinculado al Patrimonio Vinícola. ‘Experiencias que Inspiran: Vino, Patrimonio y Territorio. De la Cultura del Vino a la Innovación Turística’ se convirtió en espacio de encuentro para compartir experiencias, aprender de casos inspiradores y abrir nuevas oportunidades de colaboración en torno al enoturismo.

Finalmente, la Ruta del Vino de Rueda también puso en marcha la jornada ‘Geografía del Sabor: Comer con Identidad, Sostenibilidad y Territorio’, una acción estratégica dentro del proyecto Rutas del Vino de España. Experiencias 360, con vocación de dejar huella en el sector y reforzar la competitividad de nuestro destino.

Otoño, la esencia del vino en su momento más auténtico

El otoño transforma la Ruta del Vino de Rueda en un escenario de luz dorada, aromas intensos y paisajes en plenitud. Es la estación que mejor refleja la esencia de este territorio: la tierra recién vendimiada, el bullicio en las bodegas, los viñedos que cambian de color y las experiencias que conectan al visitante con el alma del vino.

Durante estas semanas, bodegas y viticultores abren sus puertas para compartir el proceso que da origen a sus vinos. El visitante puede participar en rutas especiales de vendimia, pisar uva, asistir a catas en plena viña, o descubrir el trabajo en bodegas vanguardistas o en las galerías subterráneas que forman parte del patrimonio histórico del territorio. Más que una visita, es una experiencia inmersiva: oler el mosto, sentir la tierra, escuchar las historias de quienes llevan generaciones cuidando la vid.

El otoño también es tiempo de mesa y de producto local. En estas fechas, la Ruta del Vino de Rueda despliega una oferta gastronómica con los productos de la temporada: setas, caza, mieles, quesos artesanos y aceites de la tierra. Restaurantes, bodegas y productores locales diseñan menús maridados con vino de Rueda, catas temáticas, talleres de cocina tradicional o experiencias ‘de la viña al plato’ que celebran la identidad enogastronómica del territorio. Comer en otoño en la Ruta del Vino de Rueda es, literalmente, saborear el paisaje.

Además, con temperaturas suaves y la luz más fotogénica del año, el otoño es ideal para recorrer los pueblos históricos y los monumentos vinculados al vino: castillos, iglesias, antiguas bodegas subterráneas o las plazas porticadas que son parte del alma de esta tierra.

El otoño viste los viñedos de ocres, dorados y rojizos, convirtiéndolos en uno de los paisajes más bellos de Castilla y León. Es el momento perfecto para disfrutar de rutas en bicicleta o a pie entre viñas o actividades de turismo activo en entornos naturales como los pinares o el río Duero. La fotografía de paisaje y naturaleza alcanza en esta época su punto álgido: cada atardecer sobre los viñedos es una postal.

Pero lo que hace verdaderamente especial al otoño en la Ruta del Vino de Rueda no es solo lo que se ve, sino cómo se vive. Es una época tranquila, sin masificaciones, donde se puede hablar con los bodegueros, disfrutar de una copa en silencio o descubrir una pequeña bodega familiar con siglos de historia. El visitante no solo degusta vino: se empapa de cultura, paisaje y hospitalidad. Y eso convierte a la Ruta del Vino de Rueda en un destino que, en otoño, brilla con luz propia.

La Ruta del Vino de Rueda lidera en la actualidad un Plan de Sostenibilidad Turística de Destinos financiado por la Unión Europea – Next Generation EU y el Ministerio de Industria y Turismo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que verá la luz a lo largo de los próximos meses.