Zamora quiere convertirse en «referencia internacional» del pan y de la harina de calidad El simposio del sector panificador se convirtió ayer en preludio del Pan Fest, la primera competición mundial de éste ámbito que tomará las calles y las plazas de la ciudad en 2027

Los cocineros junto a los participantes y organizadores del primer simposio del pan y la harina.

Óscar F. Civieta Zamora Martes, 18 de noviembre 2025, 08:57

Zamora, la única provincia de España con una denominación de origen de harina de calidad: la Marca de Garantía Harina Tradicional Zamorana, se convertirá en 2027 en la capital mundial del pan. A orillas del Duero se celebrará el primer Campeonato Internacional del Pan (Pan Fest), que aspira a tomar las calles y las plazas de la ciudad en torno a un producto tan básico como a veces denostado.

Hoy se ha dado el paso inicial, con la celebración del primer simposio del pan y la harina. El evento, promovido por Caja Rural de Zamora y organizado por Madrid Fusión y Vocento Gastronomía, ha tenido lugar en el Palacio de la Encarnación (sede de la Diputación de Zamora), y marca unos objetivos claros: reivindicar el papel del pan y la harina «como pilares culturales, sociales y económicos de nuestra alimentación».

La harina, ingrediente con alma

La primera mesa redonda del simposio contó con la presencia de Samuel Moreno (El Molino de Alcuneza -Sigüenza, Guadalajara-), Elisabete Ferreira (Pão de Gimonde -Braganza, Portugal-), Guillermo Moscoso (Pan de Moa -Santiago de Compostela-) y Juan Carbajo (director general de Molinos del Duero -Zamora-), que hicieron hincapié en la importancia de la harina, como «germen de la panadería», apuntó Moscoso.

Compartió su opinión Ferreira, que añadió también que el proceso es clave: «A veces le echamos la culpa a la harina y puede que lo que esté mal sea el proceso». En la misma línea, Carbajo señaló que igual de primordial para obtener un producto final de calidad «es el tratamiento que da el panadero a la harina».

Como único cocinero en la mesa, Moreno aseguró que trata el pan «como otro ingrediente más y que las harinas ecológicas deben comenzar a imponerse».

Pan y alta gastronomía

Precisamente del papel que juega el pan para los chefs de restaurantes de alta gastronomía se habló en la segunda mesa. Luis Alberto Lera, del Restaurante Lera (Castroverde de Campos, Zamora) criticó que en «algunos grandes restaurantes se ha relegado el pan a un segundo plano».

A pesar de ello, Daniel Jordà, maestro panadero en Panes Creativos (Barcelona), sostuvo que, «en general, se trata bien al pan en la alta gastronomía. Forma parte del espectáculo», enfatizó.

Annika García, zamorana que regenta el Restaurante Iván Cerdeño (Toledo), aseveró que ojalá pudieran tener en su establecimiento la figura del experto en pan, como la del sumiller, pero de momento no les sale rentable. Lo que no es óbice para que no cuiden con pulcritud esta parte del servicio: cuentan con una mesa con siete variedades de panes que tratan de servir con la textura, las condiciones y en el momento adecuado.

Pan Fest 2027

Porque uno de los propósitos de este simposio, y de los eventos alrededor del pan que se celebrarán próximamente en Zamora, es conseguir que «la harina ocupe un lugar de respeto como el que tienen el aceite o el vino», manifestó Benjamín Lana, director de Madrid Fusión y director general de Vocento Gastronomía.

Él y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, fueron los encargados de presentar (entre mesas redondas) el gran evento que está por venir: Pan Fest 2027. Pero antes, en 2026, se desarrollará el primer Congreso Internacional del Pan y la Harina, como antesala del Campeonato Internacional, en el que se catarán 500 panes.

«Queremos posicionar a Zamora como la capital nacional (de momento) del pan y de la harina de calidad y pretendemos que sea un punto de encuentro entre agricultores, panaderos, investigadores, cocineros y comunicadores», destacó Lana.

Por su parte, García planteó el objetivo de que el Pan Fest se convierta en un evento similar a Fromago (el mayor evento quesero de España), que también acoge la ciudad zamorana. De hecho, uno de los motivos para elegir 2027, es que en ese año no se celebrará Fromago, ya que se hace en años alternos.

Tras las palabras llegaron los hechos: el fin de fiesta lo pusieron nueve chefs zamoranos con platos como berlina de harina tradicional zamorana rellena de jabalí guisado, miel de romero y yema curada o relleno de pan candeal y de panceta de jabalí con guindilla zamorana.

