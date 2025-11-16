Valer: cuando el fuego juega a la ruleta rusa

Óscar F. Civieta Valer Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:12 Comenta Compartir

Un vecino muestra la foto que recibió por WhatsApp el 11 de agosto de 2025 a las 18:50 horas. En esa imagen, al fondo, se ven las llamas que empiezan a arrasar la sierra que está al este del municipio zamorano de Valer. En la siguiente fotografía, que recibió solo nueve minutos después, el fuego ya había ocupado toda la sierra. Unos tres kilómetros en menos de 10 minutos. Pocas muestras más paradigmáticas de cómo se comportaron los incendios en la provincia de Zamora el pasado verano.

Es noviembre y en Valer llueve (mucho). En el bar, esperando a la llegada de la alcaldesa, los vecinos exhiben humildad, bonhomía y predisposición para recordar aquellos días de miedo y angustia. Incluso ofrecen alguna sonrisa, que siempre es acompañada por una coletilla: «Ahora nos reímos, pero...».

«El viento es lo que convierte a un pirómano en un asesino», valora la alcaldesa

Todos y todas coinciden en algo: el viento les salvó. Lo define Ana Fagúndez, la persona que regenta el bar, con una sentida y cruel afirmación: «Empezó a soplar y decidió que quería quemar Abejera».

Solo hace falta unir las piezas de esta improvisada coreografía de declaraciones para obtener un relato cuasi perfecto de lo que sucedió en Valer los días 11, 12 y 13 de agosto de 2025.

«Si el viento sopla hacia acá, no hay buldócer que lo pare»

Para visualizar los restos hay que tomar el camino que lleva a Puercas. Hacia allá, a unos dos kilómetros, el paisaje se transforma como por arte de birlibirloque. Es ahí, en ese punto marcado por un camino, donde el fuego jugó a la ruleta rusa y decidió indultar a Valer. Este incendio comenzó el 11 de agosto en Puercas, quemó 6.500 hectáreas, obligó a evacuar nueve pueblos e hirió gravemente a cuatro personas, todas de Abejera.

En la madrugada del 11 al 12, recuerda la alcaldesa, Esther Rivera, la cosa se calmó y «nos pidieron que vigiláramos la sierra durante la noche». A la mañana siguiente, comenta Antonio Rivera, «a eso de las 12, yo estuve por allí y estaba casi apagado. Me fui a trabajar a Zamora y, cuando volví sobre las 18:00 horas, se había reactivado otra vez en la sierra y fue visto y no visto».

Eran los momentos en los que la Guardia Civil le dijo a Ana Fagúndez que tenía que cerrar el bar: «La primera vez no hice caso, porque había visto el fuego desde un alto y estaba muy lejos, me parecía un poco exagerado, pero a la segunda que vinieron ya sí cerré».

«Y el aire cambió y arrasó Abejera», apunta Esther. «Sí, sí», redunda Antonio, «si el viento llega a pegar hacia acá, no hay buldócer que lo pare». «Es que los incendios así son inapagables, da igual los medios que tengas, si el viento quiere, no se apaga. El viento es lo que convierte a un pirómano en un asesino», interviene la alcaldesa.

«Se les estaba quemando el pueblo»

Esa noche, explica Esther, «nos dijeron que la prioridad era Abejera, nos dio rabia, pero era lógico, en Valer no había peligro, porque es monte bajo, y en Abejera se les estaba quemando el pueblo».

La alcaldesa recuerda con especial cariño a los 53 voluntarios que trabajaron durante toda la noche: «Los conté y sé quién es cada uno de ellos. Y no eran solo de Valer, también los había de Puercas, de Flores, a todos ellos hay que agradecerles lo que hicieron».

Dos chicos que están en el bar, y que estaban entre los voluntarios, se unen a la conversación: «Nos fuimos para allá con mochilas sulfatadoras llenas de agua y batefuegos e hicimos lo que pudimos. Y hubo otras dos personas del pueblo que hicieron un cortafuegos, esto ayudó también mucho a que no llegara al pueblo».

«No nos han olvidado»

No había bala cuando el disparador apuntaba a Valer, y la angustia no se tornó en tragedia. Tres meses después, la alcaldesa deja claro que no tiene queja de los medios que trabajaron: hubo efectivos de la Junta de Castilla y León, de la Mancomunidad de Tierras de Aliste y también portugueses.

«Siempre quieres más para ti, todo para uno mismo, pero había muchos incendios y era imposible», se sincera Esther, que loa especialmente la figura del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez: «Llegó aquí desde Molezuelas, estuvo en Puercas y al día siguiente en Bercianos, no sé ni dónde ni cuánto pudo dormir».

Y tampoco se siente abandonada: «No nos han olvidado. Desde el primer momento ha habido gente de la Junta de Castilla y León trabajando en las captaciones de agua, porque las nuestras están en zona quemada. Te llaman y te preguntan si el agua está bien, y han hecho mucho para que las cenizas no lleguen al manantial. La gente de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACyL) lleva tres meses trabajando aquí».

La ayuda de 500 euros

También en Valer, como antes sucedió en Molezuelas, Cubo de Benavente o Porto, la gente no está contenta con la ayuda de 500 euros. La alcaldesa es meridiana: «Esto pilló en pleno agosto, son unas fechas en las que el pueblo pasa de 100 personas a más de 300. Es decir, que se han dado ayudas a gente que viene aquí una vez cada 10 años».

«Es que hubiera sido mucho más lógico dárselo al Ayuntamiento y que lo gastara en el pueblo. En todos», comenta Antonio. «Esa ayuda no tiene sentido. Como tampoco la de los 5.500 euros que me van a dar a mí por tener el bar un día cerrado», apostilla Ana.

El futuro

Valer no es un lugar que habitualmente haya tenido problemas con el fuego, por ello, cuando miran al futuro no elucubran con revivir el miedo. Lo que no impide que Esther reconozca que «los incendios no tienen remedio». Porque, agrega, «el monte público se limpia, pero las fincas que rodean al pueblo son privadas, y ahí no lo hacen. El fuego en sí no es malo, son malos los incendios. El fuego limpia, pero si ya no se hacen quemas y no hay ganadería, pues lo que se encuentran las llamas es combustible».

En su opinión, «el sobreproteccionismo y las ayudas (porque los ganaderos ya solo viven de la PAC) están matando a los pueblos».

«Y antes estaba todo arado», destaca Ana. Desde detrás de la barra, reconoce que este incendio «ha hecho mucho mal, pero también bien, porque ha limpiado. Aunque hay vecinos que no han sido capaces de volver a la zona, porque les da muchísima pena».

«Es que hay muchas personas de 80 o 90 años, que no van a volver a ver eso cómo estaba», redunda Esther.

«Mira, lo suyo es que siga así de limpio y transitable, pero sin incendios», remata Ana.

