Ambulancia de Sacyl. El Norte
Zamora

Tres heridos en una multitudinaria pelea en Benavente

Un varón, de 53 años, fue trasladado en ambulancia al hospital de la localidad zamorana

El Norte

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:03

Comenta

Tres varones, de 53, 43 y 16 años, resultaron heridos de distinta consideración como resultado de una pelea multitudinaria ocurrida esta madrugada en la calle Sancti Spiritus de Benavente (Zamora), según confirmaron a Ical fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

Los hechos tuvieron lugar a las 03.15 horas, por lo que hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil. En el lugar, los servicios sanitarios atendieron a tres varones, siendo los de 43 y 16 años dados de alta en el lugar.

Por otro lado, una UVI móvil asistió al herido restante, de 53 años, que fue finalmente trasladado en una ambulancia de Sacyl al Hospital de Benavente.

