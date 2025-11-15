Las protestas para restrablecer el AVE en Sanabria llegan a Vigo el día del encendido de las luces de Navidad

Más de 150 personas se concentraron este sábado, en la 'praza do Rey', ante el Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra) para reclamar la restitución de los ... dos servicios del AVE suprimidos el pasado 9 de junio en la estación de Otero de Sanabria (Zamora).

Los participantes en la concentración mostraron dos grandes pancartas en las que se podían leer 'Sin tren, no tenemos futuro' y 'Si el AVE no para, lo paramos nosotros. Sanabria, en lucha por sus derechos', así como pancartas de mano con las leyendas 'El insolidario 'Avel' Caballero quier el AVE para él' e 'Iluminado 'Avel', respeta nuestro tren', en referencia a la postura del alcalde de Vigo, quien solicitó que se redujera el número de paradas en la línea de Alta Velocidad para reducir el tiempo de viaje entre Madrid y Galicia.

La expedición zamorana llenó un autobús con habitantes de las comarcas de Sanabria y La Carballeda y otro con vecinos de Lubián y Hermisende, además de los coches particulares que acudieron desde otros puntos de la provincia y desde Madrid. Entre los asistentes, figuraron los alcaldes de Lubián, Puebla de Sanabria, Mombuey y Villanueva de la Sierra, además de concejales de otros municipios, como Mahíde.

«La lucha sigue ahí. Queda mes y medio para terminar el año y no vamos a despedirlo sin una movilización más. Estos tres artistas tienen que mover ficha y, si no, no nos quedará más remedio que seguir reivindicando, aunque la paciencia tiene un límite», declaró a la Agencia ICAL el representante de COAG en Sanabria y La Carballeda, José Manuel Soto, en alusión al alcalde de Vigo, Abel Caballero; al presidente de Renfe, Álvaro Fernández, y al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

«La caldera, cuando se llena, si no sacamos agua, revienta. Con la paciencia pasa lo mismo. Si vamos a seguir igual, a lo mejor hay que pasar ya a hacer una reivindicación más potente», advirtió.