Los vecinos movilizados en Vigo que reclaman más paradas del AVE en la provincia de Zamora. Ical

Zamora

Las protestas para restrablecer el AVE en Sanabria llegan a Vigo el día del encendido de las luces de Navidad

Alrededor de 150 personas llegadas desde la provincia de Zamora se movilizaron, principalmente, contra el alcalde de la ciudad

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:05

Más de 150 personas se concentraron este sábado, en la 'praza do Rey', ante el Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra) para reclamar la restitución de los ... dos servicios del AVE suprimidos el pasado 9 de junio en la estación de Otero de Sanabria (Zamora).

