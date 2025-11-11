El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Guardia Civil de Tráfico, en una imagen de archivo. El Norte

A prisión un hombre de Zamora por conducir de forma reiterada sin carné

Los agentes le pillaron la semana pasada mientras conducía por la A-52, en sentido a Vigo

El Norte

Valladolid

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:18

Comenta

El Juzgado de lo Penal de Zamora envió a prisión a un hombre que conducía un vehículo a motor, a pesar de no tener vigente el carné y que, además, lo hacía de forma reiterada.

Agentes del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Benavente (Zamora) pillaron la semana pasada al sujeto cuando conducía por la autovía A-52, en sentido a Vigo (Pontevedra).

La Benemérita identificó el vehículo y a sus ocupantes y detectaron que pesaba sobre el conductor un señalamiento en vigor de búsqueda, detención e ingreso en la cárcel al estar privado de la licencia por condena judicial y por haber sido investigado en reiteradas ocasiones, según informaron fuentes de la Comandancia de Zamora.

«Con esta medida, se evita la multirreincidencia delictiva por parte de conductores que no solo ponen en riesgo su integridad, sino también la del resto de usuarios de la vía. La Guardia Civil remarca la colaboración ciudadana y pone a su disposición el número de teléfono 062 o el servicio de alertas Alertcops», añadieron.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mueren dos personas en un accidente en la autovía que une Segovia y Valladolid
  2. 2

    El coche embestido por un camión en la autovía que une Segovia y Valladolid estaba parado en el arcén
  3. 3 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor vallisoletano y «apasionado defensor de la palabra»
  4. 4

    Un coche se estrella contra un semáforo, que le cae encima, en la Avenida Zamora de Valladolid
  5. 5 Hallan muerto a un sintecho en el Paseo de Zorrilla de Valladolid
  6. 6

    Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud
  7. 7

    Conduce drogado por Valladolid mientras ve una película en el coche
  8. 8

    Juicio por el mayor alijo de coca descubierto en Valladolid: 862 kilos valorados en 65 millones de euros
  9. 9 Un hombre arranca de un mordisco un trozo de oreja a otro durante una pelea en Valladolid
  10. 10 Cayetano Rivera sufre un fuerte accidente y se niega a someterse al control de alcoholemia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla A prisión un hombre de Zamora por conducir de forma reiterada sin carné

A prisión un hombre de Zamora por conducir de forma reiterada sin carné