Porto: el pueblo que ya estaba evacuado cuando comenzó su incendio

Además de a las muchas manos que lucharon contra el fuego, en Porto le dan las gracias al río Bibei. Este afluente del Sil, enjuto a su paso por la localidad zamorana, aunó fuerzas con los que allí trabajaban (profesionales y no) para evitar que las llamas lo saltaran y emprendieran su marcha cruel hacia el pueblo. Las heridas son perceptibles: esta semana, el Ayuntamiento ha decretado la prohibición del consumo de agua por las cenizas que arrastra.

La corriente de agua fue, en parte, salvadora de un pueblo que, encajonado entre montañas, perfila un escondite tan bello como ratonero. Justo en la frontera con Galicia (en 2018 celebraron un referéndum para anexionarse a esa Comunidad y arrasó el 'sí'), las llamas le laceraron en el pasado y, tras algunos años de tregua, la amenaza volvió a embestir el pasado mes de agosto.

En un primer momento, relata el alcalde, Francisco Blanco, se originó por un rayo que cayó a media ladera el 13 de agosto, pero en una hora estaba extinguido. En la madrugada del 14 al 15, las llamas revivieron y, «como no había ningún retén», comenta Miguel Tomás (vecino), se extendió hacia el norte y hacia el sur.

El incendio de Porto aumentó su tamaño hasta alcanzar el extremo opuesto del Parque Natural del Lago de Sanabria, provocó el desalojo de 14 localidades y quemó 12.600 hectáreas.

El pueblo ya estaba evacuado

Cuando se desató el fuego, el pueblo ya estaba evacuado por otro incendio, el que se cernía desde la vecina localidad de Castromil, procedente de la de Orense. Aunque estaba lejos, se desalojó por miedo a que la carretera de salida quedara bloqueada y convirtiera a Porto en un callejón sin salida. «Bueno, y porque no saben que tenemos una vía de escape hacia Galicia», subraya Tomás. «Tenían que evacuar hacia Castilla y León», interviene conciliador el edil.

Al alcalde le pilló volviendo de León. Primero paró en Puebla de Sanabria, donde estaban los vecinos que tuvieron que abandonar sus casas. Al día siguiente, con una autorización de la Guardia Civil, llegó hasta Porto. Era el 14 de agosto, recuerda, y había cierta tranquilidad (lo peor estaba por llegar), porque el incendio de Castromil estaba a bastante distancia y el conato provocado por el rayo se había apagado. Allí permanecía aproximadamente el 20% de los habitantes (que en verano pueden llegar a 2.000), que no había querido irse.

Pero esa misma noche se reactivó, y la funesta evocación del último gran incendio –«que fue hace 30 o 35 años», duda el vecino– planeó presurosa sobre memoria de 'los más veteranos del lugar'. También fue un 15 de agosto, añade Tomás mirando esas laderas que en su día ardieron, «salió de la orilla del pueblo y al día siguiente ya estaba en el Lago de Sanabria».

Como entonces, este verano el fuego, aunque descontrolado, respetó al pueblo. Tras reavivarse, explica el alcalde, «vinieron 15 días de sequía, lo que unido a que hay mucha vegetación y maleza, lo convertía en un terreno propicio para que se expandiera. Además, por la orografía del terreno, aquí prácticamente solo podían trabajar los hidroaviones (las personas a pie tenían que hacerlo con mucha cautela), o sea que conseguían apagarlo, pero se volvía a encender».

Blanco destaca la cantidad de personal que acudió a la zona: «Vinieron bomberos de la Junta de Castilla y León, de la Diputación de Zamora, de la UME, brigadas de otras comunidades, aquí hubo un gran despliegue».

Y a ellos, como en el resto de municipios zamoranos azotados por el fuego este verano, se unieron los vecinos: «La juventud se fue por ahí e hizo cortafuegos en el río, ellos y el Bibei salvaron al pueblo», enfatiza Tomás.

Un incendio previsible

Quizá esa sensación de déjà vu que tuvo el vecino (y otros muchos) es lo que le permite a Miguel Tomás hacer una rotunda afirmación: «Este fuego era previsible». Lo explica: «No hay prevención ninguna. Todo se ha llenado de maleza y vegetación, cada vez hay menos ganado y no se toman las medidas que merece, porque esto es un parque natural de nombre, pero no de medios. Porto tiene 202 kilómetros de extensión en el parque natural y no hay una sola persona empleada en el pueblo en su limpieza».

Lo comparte el alcalde, que hace hincapié en que en los últimos años habían tenido pocos incendios «porque la política es que, zona quemada, zona que se prohíbe pastar y se quita la PAC a los ganaderos. Por ello, los pastores ya se cuidan mucho de no quemar: antes en otoño quemaban para crear pasto y que en la primavera hubiera hierba verde y fresquita».

Es fácil comprobar in situ lo que describen, basta con un paseo en jeep por los alrededores del pueblo para comprobarlo. Al volante va Miguel Tomás, excelso conocedor de la zona, que, pesimista (o realista), asevera que el abandono del medio rural viene de hace 50 años. «Había que haberlo frenado entonces, porque ahora ya no se puede hacer nada».

A la vera de ese bacheado camino que circula paralelo al río, hay algunas vacas: «No quedan más que cuatro», comenta apesadumbrado el vecino, que remata así su dura reflexión: «Este pueblo está muy lejos de Zamora y está olvidado».

La experiencia de la Sierra de la Culebra

Dos meses después (aunque el incendio se extinguió oficialmente el 4 de septiembre), los focos ya no apuntan a Porto. La sensación es de «agua pasada», dice el alcalde, «aunque sí es cierto que las Administraciones se están involucrando bastante, puede que porque tienen la experiencia de la Sierra de la Culebra, donde la gente se ha quejado mucho de las promesas incumplidas». A este pueblo, continúa Blanco, «la Junta le ha prometido 500.000 euros para recuperar caminos, fuentes, etcétera».

También menciona el edil los 500 euros que se le están dando a todas las personas que fueron evacuadas, y que están recibiendo muchas críticas entre los afectados. Porto no es una excepción: «Lo de los 500 euros es una compra de votos, deberían dárselos al Ayuntamiento», sentencia Miguel Tomás.

