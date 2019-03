Piden seis años de prisión a un hombre por abuso sexual a la hija de su pareja y esta lo niega El fiscal mantiene la acusación porque cree que la menor mintió en el juicio celebrado ayer en la Audiencia de Zamora ALICIA PÉREZ Zamora Martes, 26 marzo 2019, 18:41

La Fiscalía pide seis años de prisión para un hombre acusado de un delito continuado de abusos sexuales entre 2015 y 2018 a la hija de su pareja, a pesar de que la menor ha negado hoy durante el juicio celebrado en la Audiencia de Zamora los hechos que anteriormente había denunciado.

A pesar de que en su declaración a puerta cerrada la joven ha negado haber sido víctima de abusos sexuales, el fiscal ha mantenido la acusación y la pena de seis años de prisión porque entiende que la menor ha mentido en la vista oral.

El fiscal da veracidad así a los hechos que denunció la joven en un primer momento en la Comisaría de la Policía Nacional y que ratificó después en el juzgado. Por este motivo, en sus conclusiones finales ha pedido para el acusado una pena de seis años de prisión, además de diez años de alejamiento y diez más de libertad vigilada.

El fiscal ha pedido además que se instruyan diligencias contra la menor por falso testimonio, ya que el Ministerio Público considera que la menor ha mentido en el juicio y no en la denuncia que hizo en un primer momento.

La abogada de la defensa ha pedido la libre absolución para el hombre que se ha sentado esta mañana en el banquillo de los acusados y ha atribuido la denuncia de abusos sexuales a que «la menor quería la total independencia de su madre y marcharse de casa».

Según la letrada, no hay nada que pueda indicar que ha habido abusos sexuales por parte del acusado.

«Entendemos que no ha existido tal delito porque no solamente la niña ha reconocido que no era cierto, es que también la familia ha sido controlada durante bastantes años por los servicios sociales tanto del Ayuntamiento como de la Junta por abusos sexuales que anteriormente se habían denunciado y en ningún momento nadie ha visto absolutamente nada», afirmó y añadió que la menor ha sido tratada por psicólogos de distintos organismos y «nadie ha visto absolutamente nada de esto».

El varón, que responde a las iniciales J. R. S. C., ha negado los hechos y ha asegurado en su defensa que la menor le había elegido como padrino tres meses antes de que interpusiera la denuncia por abusos sexuales.