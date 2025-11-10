El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Una ambulancia del 112, en una imagen de archivo. El Norte

Herido un joven de 33 años tras volcar un turismo en Zamora

El accidente tuvo lugar a última hora de la tarde del domingo en la localidad de Villanázar

E. N.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:09

Comenta

Un joven de 33 años resultó herido a última hora de la tarde del domingo tras volcar un turismo en la provincia de Zamora. El accidente se produjo a las 20:00 horas en el kilómetro 3 de la carretera ZA-P-1512, en Villanázar, cuando la sala de operaciones del 112 recibió una llamada en la que se precisaba asistencia para un hombre, que estaba consciente pero atrapado en el interior del vehículo.

Sucesos en Castilla y León

Herida una mujer de 34 años tras salirse un coche de la A-6 en Rueda

Herida una mujer de 34 años tras salirse un coche de la A-6 en Rueda

Buscan a una mujer de 81 años desaparecida en un pueblo de Zamora

Buscan a una mujer de 81 años desaparecida en un pueblo de Zamora

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, efectivos de los Bomberos de Benavente y facultativos de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que acudieron con una UVI móvil.

En el lugar, los organismos de emergencias atendieron al herido, a quien se trasladó más tarde en la UVI móvil de Emergencias Sanitarias al Complejo Asistencial de Zamora.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar
  2. 2 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  3. 3

    Los vecinos de un portal del centro de Valladolid temen vivir con un pirómano
  4. 4 Un ciervo se cuela en un aparcamiento del casco antiguo de Zamora
  5. 5

    Mantería despide a un comercio histórico y mantiene cinco locales a la espera de nuevos negocios
  6. 6

    Los sondeos internos anticipan un voto muy fragmentado en Castilla y León
  7. 7

    Fran Pahino: «Lo mejor del bar Mystic es su ambiente de amistad y camaradería»
  8. 8

    Rematan la reforma de la antigua sede de Hacienda tras subir su coste a 19,8 millones
  9. 9 Detenido por amenazar e intentar pegar al dueño de un bar de Pajarillos
  10. 10

    Los refugiados que dormían frente a la Comisaría de Segovia dejan la calle tras meses de espera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido un joven de 33 años tras volcar un turismo en Zamora

Herido un joven de 33 años tras volcar un turismo en Zamora