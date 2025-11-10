Herido un joven de 33 años tras volcar un turismo en Zamora El accidente tuvo lugar a última hora de la tarde del domingo en la localidad de Villanázar

Un joven de 33 años resultó herido a última hora de la tarde del domingo tras volcar un turismo en la provincia de Zamora. El accidente se produjo a las 20:00 horas en el kilómetro 3 de la carretera ZA-P-1512, en Villanázar, cuando la sala de operaciones del 112 recibió una llamada en la que se precisaba asistencia para un hombre, que estaba consciente pero atrapado en el interior del vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, efectivos de los Bomberos de Benavente y facultativos de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que acudieron con una UVI móvil.

En el lugar, los organismos de emergencias atendieron al herido, a quien se trasladó más tarde en la UVI móvil de Emergencias Sanitarias al Complejo Asistencial de Zamora.