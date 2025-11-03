Herido un hombre en Zamora al caerse parte de un tejado mientras lo reparaba Fue trasladado en el helicóptero sanitario al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

El Norte Valladolid Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:57

Un hombre de 59 años resultó herido hoy tras desplomarse parte del tejado de su casa en Villardeciervos, en Zamora, mientras estaba realizando alguna reparación y precipitarse dentro de la vivienda unifamiliar.

La sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso del incidente a los bomberos de Rionegro del Puente, a Guardia Civil (Cos) de Zamora y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia soporte vital básico (SVB), al personal médico del Centro de Salud de Carballeda y un Helicóptero sanitario medicalizado (HEMS).

En el lugar, el personal de Sacyl atendió al varón, que fue trasladado posteriormente en el helicóptero sanitario al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.