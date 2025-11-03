El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ambulancia de Sacyl en una imagen de archivo. Avelino Gómez

Herido un hombre en Zamora al caerse parte de un tejado mientras lo reparaba

Fue trasladado en el helicóptero sanitario al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:57

Un hombre de 59 años resultó herido hoy tras desplomarse parte del tejado de su casa en Villardeciervos, en Zamora, mientras estaba realizando alguna reparación y precipitarse dentro de la vivienda unifamiliar.

La sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso del incidente a los bomberos de Rionegro del Puente, a Guardia Civil (Cos) de Zamora y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia soporte vital básico (SVB), al personal médico del Centro de Salud de Carballeda y un Helicóptero sanitario medicalizado (HEMS).

En el lugar, el personal de Sacyl atendió al varón, que fue trasladado posteriormente en el helicóptero sanitario al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

