El fuego destroza parte de una vivienda de campo en un pueblo de Zamora

Efectivos del Parque de Bomberos de Benavente y del Parque de la Mancomunidad Tierra de Campos (Villalpando), integrados en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, intervinieron en la tarde-noche de este sábado, 8 de noviembre, en la extinción de un incendio declarado en una vivienda de campo situada en el término municipal de Valdescorriel.

A las 19:25 horas, el Centro Coordinador de Emergencias 112 dio aviso al Parque de Benavente tras el avistamiento de llamas en el entorno de una vivienda, sin precisar inicialmente si se trataba del propio inmueble o de la finca anexa.

A su llegada, los bomberos encontraron un incendio declarado en una vivienda de campo habitada ese día, en la que el fuego había alcanzado ya el tejado y varias estancias interiores. Según la evolución observada, el origen del incendio podría haberse producido en el propio tejado.

La rápida intervención de los efectivos permitió evitar que las llamas se propagaran al resto de la vivienda, procediendo a continuación a la extinción de las zonas afectadas. Dada la lejanía del lugar y la dificultad de acceso, se requirió la colaboración del Parque de Bomberos de Tierra de Campos, con bomberos voluntarios que se desplazaron para abastecer de agua y reforzar las labores de extinción.

Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales, ya que los ocupantes no se encontraban en el interior en el momento del suceso. Sin embargo, la vivienda sufrió daños materiales de consideración. El incendio quedó totalmente sofocado a las 22:55 horas, regresando los efectivos al Parque de Benavente a las 23:31 horas. En el lugar también prestó apoyo una patrulla de la Guardia Civil de Benavente.