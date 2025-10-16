Las Edades del Hombre regresan a Zamora tras 24 años, con obras de Velázquez y Picasso y un mensaje de 'EsperanZa'

La última vez que Las Edades del Hombre pisaron Zamora capital fue en 2001, con una muestra denominada RemembranZa. 24 años después, con 37 ... años de trayectoria, regresa a orillas del Duero, pasando del recuerdo a la EsperanZa. Ese es el nombre de la 28ª edición, que ya se puede disfrutar en la Catedral de Zamora y la iglesia de San Cipriano. Estará abierta hasta el 5 de abril de 2026. No es una fecha cualquiera, sino el Domingo de Resurrección, con notable significado en una ciudad 'semanasantera' por antonomasia como es Zamora.

En este XXVIII edición, que se desarrolla bajo la temática del Año Jubilar de la Esperanza –promulgado por el papa Francisco para este 2025–, la exposición se compone de 85 obras muy destacadas procedentes de Castilla y León y otros puntos de España y Portugal.

Se dividen en un preludio, que se localiza en la iglesia de San Cipriano, y tres 'Momentos', que se ubican en la Catedral de El Salvador y que llevan por nombre 'Pasión', 'Resurrección' y 'Misión. 'EsperanZa' atesora en su recorrido a algunos de los mejores artistas de la historia del arte como El Greco, Francisco de Goya, Gregorio Fernández, Juan de Juni, Zurbarán, Berruguete o Salzillo. Sus obras comparten relato con otros autores contemporáneos como Venancio Blanco o Pablo Gargallo.

Un aspecto destacado de la exposición es la presencia, por primera vez en la historia de Las Edades del Hombre, de dos artistas universales, ambos con carácter singular en sus obras -como destacan desde la Fundación-: Diego de Velázquez, con una Inmaculada procedente de la Iglesia de la Magdalena de Sevilla, y Pablo Picasso, con una nunciación del Museo Picasso de Barcelona. Artistas zamoranos también tienen su papel destacado, desde Antonio Pedrero y Tomás Crespo, a Ele Pozas o Satur Vizán.

El colofón al recorrido es una experiencia de realidad virtual, cuyo argumento lleva el visitante a una actividad en la que presencia y participa de la reconstrucción colaborativa de una población.

La vertiente turística

En el acto de inauguración, han participado el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; su homólogo en la Fundación Las Edades del Hombre, Luis Argüello, y el obispo de la Diócesis de Zamora, Fernando Valera. Por «problemas de agenda», la reina Sofía no ha podido acudir, aunque se espera su presencia para la próxima semana.

Argüello ha señalado que esta exposición tiene un propósito, que es «unir la fe, la esperanza y una manera de vivir», y propone un desafío: «Conseguir una propuesta de esperanza en medio del oleaje posmoderno».

Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco ha destacado que Las Edades del Hombre «constituyen una de las principales manifestaciones artísticas de España y son el mejor ejemplo de la inmensa riqueza cultural y patrimonial de Castilla y León».

Ha hecho hincapié en el aspecto pecuniario, resaltando que esta muestra «impulsa numerosas actividades generadoras de empleo y riqueza, a partir de recursos propios y no deslocalizables, especialmente a través de la captación de un turismo de calidad vinculado al arte, la gastronomía y la naturaleza».

El presidente de la Junta ha valorado el acierto de la elección de Zamora como sede de esta edición, «por su imponente legado histórico y monumental y por sus gentes, que integran fervor religioso, amor al arte, tradición arraigada y voluntad festiva».

Las Edades del Hombre, ha agregado, «son también una nueva oportunidad para Zamora, una ventana para proyectar su imagen al mundo y reforzar su posición como destino turístico de referencia, lo que se traducirá en más riqueza y empleo para los zamoranos».

Laboratorio EsperanZa

Además de la exposición en sí, de manera paralela y complementaria, informan en la Fundación, El Carmen de San Isidoro (también en Zamora) se propone como un «espacio destinado a mejorar la experiencia de los visitantes a EsperanZa», en una iniciativa desarrollada de la mano con la Fundación Zamorarte.

Aseguran que se ha diseñado un programa «innovador, inclusivo y de calidad, que integra el aprendizaje vivencial, la creatividad y la interpretación del patrimonio como ejes fundamentales, convirtiendo la visita a EsperanZa y a su Laboratorio en una oportunidad para descubrir, comprender y valorar el patrimonio cultural como un bien común».