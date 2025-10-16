El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Las autoridades escuchan al comisariado científico de la exposición, Sergio Pérez, en la iglesia de San Cipriano. Óscar F. Civieta.

Las Edades del Hombre regresan a Zamora tras 24 años, con obras de Velázquez y Picasso y un mensaje de 'EsperanZa'

La muestra permanecerá abierta hasta el Domingo de Resurrección de 2026 y se compone de 85 obras de artistas como El Greco, Goya, Juan de Juni o Zurbarán

Óscar F. Civieta

Óscar F. Civieta

Zamora

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:40

Comenta

La última vez que Las Edades del Hombre pisaron Zamora capital fue en 2001, con una muestra denominada RemembranZa. 24 años después, con 37 ... años de trayectoria, regresa a orillas del Duero, pasando del recuerdo a la EsperanZa. Ese es el nombre de la 28ª edición, que ya se puede disfrutar en la Catedral de Zamora y la iglesia de San Cipriano. Estará abierta hasta el 5 de abril de 2026. No es una fecha cualquiera, sino el Domingo de Resurrección, con notable significado en una ciudad 'semanasantera' por antonomasia como es Zamora.

